Hertha zdolala Augsburg, Pekarík sa podieľal na prvom góle

Bundesliga - 29. kolo:



VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:2 (0:1)



Góly: 58. Mbabu – 27. A. Silva (z 11 m), 85. Kamada







Hertha Berlín - FC Augsburg 2:0 (1:0)



Góly: 23. Dilrosun, 90.+3 Piatek



/P. Pekarík odohral za domácich celý zápas/







FSV Mainz - TSG 1899 Hoffenheim 0:1 (0:1)



Gól: 43. Bebou







Schalke 04 Gelsenkirchen - Werder Brémy 0:1 (0:1)



Gól: 32. Bittencourt





Berlín 30. mája (TASR) - Futbalisti Herthy Berlín majú po reštarte nemeckej bundesligy výbornú formu. V sobotňajšom domácom dueli 29. kola zdolali Augsburg 2:0 a po obnovení súťaže zaznamenali už tretí triumf v štyroch zápasoch. V zostave Herthy odohral celý zápas slovenský obranca Peter Pekarík, ktorý sa podieľal na prvom góle domácich.V 23. minúte Pekarík vystrelil spoza šestástky, no trafil iba spoluhráča Lukebakia. Na odrazenú loptu však zareagoval Javairo Dilrosun a poslal Berlínčanov do vedenia. Po prestávke mohol vyrovnať Marco Richter, keď Pekarík hlavičkou poslal loptu iba pred hráča hostí, no ten ju napálil len do brvna. V závere napokon spečatil triumf domácich Krysztof Piatek. Hertha po reštarte vyťažila v štyroch zápasoch 10 z 12 možných bodov, okrem troch víťazstiev vybojovala aj cenný bod na ihrisku Lipska.Prvé víťazstvo po prestávke zaznamenal Frankfurt, keď vyhral vo Wolfsburgu 2:1. Naopak, obrovské trápenie zažívajú futbalisti Schalke, ktorí vo štvrtom zápase po sebe utrpeli štvrtú prehru. Tentokrát nestačili doma na Brémy, Werderu podľahli 0:1.