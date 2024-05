Juventus prepustil Allegriho po kontroverzii vo finále pohára

Turín 17. mája (TASR) - Massimiliano Allegri už nie je tréner futbalistov Juventusu Turín. Vedenie talianskeho veľkoklubu ho prepustilo po jeho kontroverznom správaní sa voči rozhodcom v stredajšom finále Talianskeho pohára. V ňom Juventus zdolal Atalantu 1:0.



Juventus v oficiálnom komuniké uviedol, že Allegriho prepustil "pre správanie sa počas a po finále Talianskeho pohára, ktoré klub považuje za nezlučiteľné s jeho hodnotami". Ďalšie podrobnosti Juventus neuviedol, ale Allegri už predtým dostal od disciplinárky za incident v pohárovom finále dvojzápasový dištanc a pokutu 5000 eur. Informovala agentúra AFP.



Päťdesiatšesťročný kouč si neudržal nervy v nadstavenom čase víťazného duelu s Atalantou Bergamo. V návale hnevu zhodil sako a dostal sa do slovnej konfrontácie so štvrtým rozhodcom, za čo dostal červenú kartu. Podľa športového sudcu sa Allegri "správal agresívne" a použil urážlivé slová a gestá smerom k arbitrom.



Juventus vyhral od konca januára v Serii A iba tri stretnutia a tak sa v médiách už špekulovalo o možnom prepustení Allegriho z funkcie. Počas suspendácie ho na lavičke mal nahradiť bývalý uruguajský reprezentant a obranca Juventusu Paolo Montero, ktorý v súčasnosti pracuje v klube ako kouč tímu do 19 rokov. Juventus odohrá v tejto sezóne ešte dva zápasy v Serie A proti Bologni a Monze.



Allegri viedol Juventus v rokoch 2014 až 2019 a potom sa do klubu opäť vrátil v roku 2021. So "starou dámou" získal päť majstrovských titulov v lige, päťkrát triumfoval v Talianskom pohári a dvakrát ju dostal do finále Ligy majstrov (2015, 2017).