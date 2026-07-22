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Trnava v prvom dueli 2. predkola remizovala s CSKA 1948 0:0

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Na snímke vľavo hráč Trnavy Tijmen Wildeboer a hráč CSKA Diego Medina počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy FC Spartak Trnava - CSKA 1948 Sofia v Trnave v stredu 22. júla 2026. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

V dueli, ktorý z hľadiska sledovalo viac ako 10-tisíc divákov, mali gólové šance oba tímy.

Autor TASR
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Trnava 22. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v prvom dueli 2. predkola Konferenčnej ligy na svojom štadióne s bulharským klubom CSKA 1948 Sofia 0:0. Odveta je na programe na budúci utorok o 19.30 SELČ v Bulharsku.

V dueli, ktorý z hľadiska sledovalo viac ako 10-tisíc divákov, mali gólové šance oba tímy. Najväčšie príležitosti hostí mal Diallo, ktorému ich ponúkli nepresnými prihrávkami paradoxne domáci hráči. Povesť najlepšieho strelca bulharskej ligy ale ani v jednej z nich nenaplnil.

Trnava nevyužila tri dobré príležitosti z priamych kopov, v druhom polčase andelov mohol posadiť na koňa po Mikovičovom centri Chorcheli, hlavičkoval však do žrde. V závere oživil trnavskú ofenzívu Bukovský, sám mohol aj skórovať, ale Marinov jeho strelu zblízka v závere zápasu vyrazil na roh.

Na snímke hráči FC Spartak Trnava pred prvým zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy FC Spartak Trnava - CSKA 1948 Sofia v Trnave v stredu 22. júla 2026.
Foto: TASR - Lukáš Grinaj


Konferenčná liga – 2. predkolo – prvý zápas:

FC Spartak Trnava – CSKA 1948 Sofia 0:0

Rozhodovali: Vernice – Drouet, Torregrossa, ŽK: Bajrami - Medina, Zemzemi, Cuéllar, Rusev, 10.164 divákov

Spartak: Vantruba – Koštrna, Sabo, Bajrami, Mikovič (76. Carrión) – Begala, Laušič – Azango (76. Bukovský), Chorcheli (89. Mehmeti), Trello (59. Gong) – Wildeboer (59. Kudlička)

CSKA 1948: Marinov – Medina, Hoffmann, Dvali, Gaševič – Rusev, Zemzemi (76. Krebs), Cuéllar, Sobrero (67. Maciel) – Meyer (76. Iliev), Diallo (56. Martines). Tréner: Aleksandrov.
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