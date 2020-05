SFZ dostal odporučenie ukončiť sezónu v II. lige, definitíva v utorok

Bratislava 27. mája (TASR) - Komisia pre riadenie druhej najvyššej slovenskej súťaže navrhne výkonnému výboru Slovenského futbalového zväzu (VV SFZ) ukončiť sezónu v II. lige. Informoval o tom na oficiálnom webe SFZ jej predseda Miroslav Richtárik. Definitívne rozhodnutie padne v utorok po zasadaní VV SFZ.



Ročník prerušili pre pandémiu koronavírusu 9. marca. Kým Únia ligových klubov (ÚLK) rozhodla v piatok o reštarte najvyššej súťaže, Komisia pre riadenie II. ligy, aj vzhľadom na nedostatok informácii a nabitý časový harmonogram odporučila predčasná koniec tohto ročníka. "Preberali sme rôzne alternatívy a zaoberali sme sa aj s myšlienkou, ako ešte dohrať súťažný ročník v aktuálnej situácii. V konečnom dôsledku však nemáme ani výstup od hlavného hygienika, čiže nevieme, za akých podmienok by sme dohrávali a navyše nás tlačí aj čas. My by sme museli odohrať 12 kôl do 25. júla, to by bolo náročné a nepoznáme ani termín, kedy by sme mohli začať hrať, či 6. alebo 13. júna," uviedol Richtárik pre web SFZ.



Už pred stredajším rokovaním bolo jasné, že z Fortuna ligy nikto nezostúpi, ani do nej nepostúpi. Proti tomuto riešeniu sa postavil MFK Dukla Banská Bystrica, ktorá viedla tabuľku. Podľa Richtárika sa však spomedzi účastníkov II. ligy ozvali aj ďalšie nesúhlasné stanoviská: "Každý klub je samostatný právny subjekt. Rozumieme reakcii Banskej Bystrice, ktorá je aktuálne na prvej priečke a mala možnosť zabojovať o postup do najvyššej súťaže. Obdobný názor mali aj ďalšie dva kluby Dubnica a Skalica, ktoré taktiež majú záujem hrať v najvyššej súťaži, čo prezentovali v médiách."



Zatiaľ nie je jasná podoba novej sezóny, komisia na stredajšom stretnutí zatiaľ odsúhlasila uzávierku prihlášok na 26. júna. Odštartovať ročník 2020/2021 by chceli začiatkom augusta. Počet účastníkov zatiaľ nie je jasný, keďže sa šíria informácie, že FC Petržalka zvažuje prihlášku do III. ligy. Richtárik však verí, že v nasledujúcej sezóne nenastane žiadna zmena: "Sú rôzne náznaky, ale všetko sa momentálne rieši. Verím, že všetky kluby by sa mali prihlásiť. Viem, že Petržalka takúto možnosť zvažuje, ale snaží sa ju pozitívne vyriešiť, aby aj v ďalšom ročníku účinkovala v II. lige."