Kucka bude pokračovať v Slovane aj v nasledujúcej sezóne

Bratislava 17. mája (TASR) - Slovenský futbalový repezentant Juraj Kucka bude pôsobiť v Slovane Bratislava aj v nasledujúcej sezóne. Klub o tom informoval v piatok na svojej oficiálnej stránke.



"Som nesmierne šťastný, že Juraj Kucka pokračuje vo svojej kariére v belasom drese. Od svojho príchodu sa stal futbalovo i ľudsky prakticky nenahraditeľnou súčasťou nášho mužstva. Jeho zdravotný stav sa vyvíja pozitívne, nič mu teda nebude brániť naplno naskočiť do novej sezóny, v ktorej budeme potrebovať jeho charakter i kvalitu. Dohodli sme sa na novej ročnej zmluve," uviedol generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.



Kucka sa v závere sezóny dostáva zo zranenia, ktoré utrpel v derby v Trnave, na štart nového ročníka by však mal byť pripravený. Je prvý zástupca kapitána Vladimíra Weissa ml., ktorého v končiacej sa sezóne taktiež trápili zranenia. "Vlado Weiss je dôležitou súčasťou mužstva na ihrisku i v kabíne, je správnym kapitánom a lídrom. Všetci si veľmi prajeme, aby bol zdravotne fit a mohol opäť tešiť fanúšikov svojimi peknými akciami, gólmi i prihrávkami. Vieme, aký dôležitý pre nás dokáže byť, čo už viackrát dokázal v zlomových chvíľach aj v európskych zápasoch. Som rád, že Vlado má s nami kontrakt aj na ďalšiu sezónu, a že zostáva s nami," pokračoval Kmotrík ml.



Rokovania ešte prebiehajú s ďalšími hráčmi, ktorým sa končia kontrakty. "Samozrejme, paralelne pracujeme aj na ďalších veciach týkajúcich sa hráčskeho kádra. S Jaromírom Zmrhalom, Guramom Kašiom i Jabom Kankavom rokujeme o ich budúcnosti a prípadnej budúcej spolupráci. O výsledku rokovaní budeme včas informovať," dodal Kmotrík ml.



Slovan v piatok informoval aj o ďalších štyroch hráčoch, ktorí zostanú v jeho kádri v nasledujúcej sezóne. Klub predĺžil zmluvy so slovinským obrancom Kenanom Bajričom do roku 2028 a na nasledujúcu sezónu aj s Lukášom Pauschekom. Zároveň si uplatnil opcie na Marka Toliča a Davida Strelca. Naopak, dres úradujúceho šampióna Niké Ligy nebudú ďalej obliekať brankár Milan Borjan a obrancovia Richard Križan a Spyros Risvanis.