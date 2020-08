Atletico Madrid hlási dva prípady nákazy novým koronavírusom

Madrid 9. augusta (TASR) - Španielsky futbalový klub Atletico Madrid informoval v nedeľu večer o dvoch prípadoch nákazy novým koronavírusom. Pozitívne testy sa objavili u dvoch členov tímu, ktorí mali odcestovať na finálový turnaj Ligy majstrov do Lisabonu. Atletico má vo štvrtok 13. augusta nastúpiť vo štvrťfinále súťaže proti RB Lipsko.



Atletico nezverejnilo mená nakazených. "V sobotu sa všetci členovia prvého tímu a výpravy, ktorá má cestovať do Lisabonu, podrobili PCR testom v tréningovom centre v Majadahonde. Dnešné výsledky odhalili dva pozitívne prípady, obaja sú izolovaní vo svojich domovoch. O pozitívnych prípadoch sme okamžite informovali španielske i portugalské zdravotné úrady i predstaviteľov UEFA," citovala agentúra DPA z oficiálneho stanoviska Atletica Madrid.



Celý káder i výprava Atletica absolvujú pred odletom do Lisabonu ďalšie kolo testovania, v súlade s protokolom UEFA.