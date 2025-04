Barcelona deklasovala Dortmund 4:0

Futbalista Aston Villy Matty Cash (uprostred) a hráč Paríža St. Germain Chviča Kvaracchelija bojujú o loptu počas úvodného zápasu štvrťfinále Ligy majstrov Paríž St. Germain - Aston Villa v Paríži v stredu 9. apríla 2025. Foto: TASR/AP

prvé zápasy štvrťfinále Ligy majstrov:



FC Barcelona - Borussia Dortmund 4:0 (1:0)



Góly: 48. a 66. Lewandowski, 25. Raphinha. Rozhodcovia: Eskas - Engan, Bashevkin (všetci Nór.), ŽK: Adeyemi, Guirassy.



Barcelona: Szczesny - Kounde, Cubarsi, I. Martinez (81. Araujo), Balde - de Jong, Pedri (81. Garcia) - F. Lopez (74. Gavi) - Yamal (86. Fati), Lewandowski (81. F. Torres), Raphinha



Dortmund: Kobel - Bensebajni, Anton, Can, Ryerson (78. Süle) - Nmecha (68. Özcan), Chukwuemeka (68. Reyna) - Brandt - Adeyemi (46. Beier), Guirassy, Gittens (78. Duranville)







Paríž St. Germain - Aston Villa 3:1 (1:1)



Góly: 39. Doue, 49. Kvaracchelija, 90.+2 Mendes - 35. Rogers. Rozhodcovia: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.), ŽK: Cash.



Paríž: Donnarumma - Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz (72. Zaire-Emery) - Doue (72. Barcola), Dembele, Kvaracchelija (90.+3 G. Ramos)



Aston Villa: E. Martinez - Cash (46. Disasi), Konsa, P. Torres, Digne - Tielemans (80. Maatsen), Kamara - Rogers, McGinn (80. Onana), Ramsey (59. Asensio) - Rashford (80. Watkins)



Bratislava 9. apríla (TASR) - Futbalisti Barcelony majú nakročené do prvého semifinále Ligy majstrov od roku 2019. V úvodnom štvrťfinálovom zápase zdolali vlaňajšieho finalistu Borussiu Dortmund jasne 4:0, dvoma gólmi sa o to zaslúžil poľský útočník Robert Lewandowski. Rolu favorita v stredu potvrdili aj hráči Paríža St. Germain, ktorí zvíťazili nad Aston Villou 3:1. Odvety sú na programe v utorok 15. apríla.Barcelona sršala aktivitou od úvodného hvizdu. Po piatich minútach to skúsil Lamine Yamal, jeho prudkú strelu však vyrazil hosťujúci brankár Gregor Kobel a krátko na to vychytal aj pokus Lewandowského. Domáci napokon otvorili skóre v 25. minúte, keď po nacvičenom signáli Raphinha doťukol strelu Paua Cubarsiho. Pred odchodom do šatní sa dostal do šance hosťujúci útočník Serhou Guirassy, no trafil iba bočnú sieť. Po zmene strán pokračovali Katalánci v rovnakom tempe ako v prvej polovici a do dvojgólového vedenia ich poslal Lewandowski, ktorý zakončoval hlavičkou spred bránkovej čiary. V 64. minúte Borussiu podržala konštrukcia bránky po strele Fermina Lopeza. Na rozdiel triedy však domáci predsa len uskočili o dve minútky neskôr, keď tímovú akciu zužitkoval opäť Lewandowski – 3:0. Triumf Barcelony ešte v 77. minúte spečatil Yamal.V Parku Princov boli od začiatku značne nebezpečnejší domáci, no predsa sa po polhodine hry ako prví radovali hostia. V polovici ihriska vybojoval loptu John McGinn a po prenesení hry na ľavú stranu našiel Youri Tielemans nabiehajúceho Morgana Rogersa – 0:1. Radosť Angličanov však netrvala dlho, už o pár minút sa ďalekonosnou strelou postaral o vyrovnanie Desire Doue. Rovnako ako v Barcelone, aj v Paríži sa hneď na začiatku druhého polčasu presadili domáci. Chviča Kvaracchelija kľučkou obišiel brániaceho Axela Disasiho a brankára Emiliana Martineza prekonal strelou do ľavého horného rohu – 2:1. Zvýšiť mohol o desať minút Achraf Hakimi, proti bol však argentínsky gólman. Parížania premárnili viacero príležitostí, ale napokon pridal v nadstavenom čase poistku Nuno Mendes.