LM: CAS nevyhovel Slovanu, zápas YB Bern - Klaksvík sa uskutoční

Lausanne 26. augusta (TASR) - Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne nevyhovel slovenskému futbalovému majstrovi ŠK Slovan Bratislava a nezastavil konanie stredajšieho zápasu 2. predkola Ligy majstrov medzi tímami Young Boys Bern a KÍ Klaksvík (20.15 h). Súd vydal rozhodnutie asi tri hodiny pred plánovaným začiatkom stretnutia. Informáciu priniesla agentúra AP.



CAS odmietol žiadosť Slovana o vydanie bezodkladného predbežného rozhodnutia o odložení zápasu vo Švajčiarsku. Slovenský šampión podal odvolanie na CAS v utorok v súvislosti s kontumáciou výsledku zápasu 1. predkola s KÍ Klaksvík. Vedenie Slovanu trvá na tom, že bol poškodený neférovým konaním faerskej strany a Klaksvík si nesplnil svoje povinnosti v zmysle protokolu Európskej futbalovej únie (UEFA). Slovan žiadal, aby bolo stretnutie Young Boys - Klaksvík odložené, kým sa CAS nevyjadrí k odvolaniu a nevyriekne konečný ortieľ.



CAS sa bude odvolaním proti rozhodnutiu UEFA zaoberať zrejme v zrýchlenom konaní. Rozhodnutie by malo padnúť do dvoch týždňov pred 3. predkolom. CAS tiež oznámil, že v stredu sa k odvolaniu a argumentom Slovana mali možnosť vyjadriť zástupcovia Bernu, Klaksvíku a aj UEFA.



Kontrolná, etická a disciplinárna komisia UEFA postupovala podľa prílohy I.2.1 predpisov Ligy majstrov 2020/2021, ktorú schválil Výkonný výbor UEFA 3. augusta 2020. Tá určuje, že ak jeden alebo viac hráčov, resp. členov výprav má pozitívny test na COVID-19 a podľa protokolu UEFA Return to Play nebude môcť nastúpiť na zápas, nasleduje kontumácia.



Slovan však ešte uplynulý piatok adresoval UEFA viac než trojstranový protest, v ktorom prostredníctvom faktov a argumentov zhrnul pochybenia faerskej strany a poukázal na neférové konanie zo strany miestnych úradov. Následne v pondelok odoslal UEFA negatívne výsledky testov na COVID-19 u všetkých členov prvej výpravy, ktorí sa vrátili na Slovensko. Slovan v stredu informoval, že aj všetci členovia druhej výpravy, ktorí sa vrátili, mali negatívne výsledky.