LM: Duel Slovana ohrozený, testy odhalili ďalší prípad koronavírusu

Klaksvík 21. augusta (TASR) - Piatkový duel futbalistov Slovana Bratislava v 1. predkole Ligy majstrov na pôde KÍ Klaksvík je opäť ohrozený. Podľa portálu nordlysid.fo sa vyskytol pozitívny prípad na nový koronavírus aj v druhej výprave Slovana, ktorá priletela na Faerské ostrovy vo štvrtok. Zápas už predtým preložili zo stredy na piatok pre infekciu jedného člena realizačného tímu Slovana.



"Jedného z členov výpravy Slovana Bratislava, ktorý včera pricestoval na ostrovy, testovali pozitívne na koronavírus. Dnes sa podrobí opakovanému testu," informoval v piatok nordlysid.fo s odvolaním sa na nemenovaný zdroj. UEFA by preto mala o osude zápasu opäť rokovať so zástupcami oboch klubov a potom definitívne rozhodnúť. "Čím ďalej, tým viac sa zdá, že v Klaksvíku nebude žiadny zápas Ligy majstrov," reagoval v tejto súvislosti v piatok predpoludním ďalší faerský portál rosyni.fo. Vo štvrtok údajne meškali výsledky testov v druhej výprave Slovana a tak "náhradný" tím ani nedostal možnosť absolvovať predzápasový tréning. Podľa faerských médií funkcionári Slovana pre problémy s testovaním odmietli v plnej miere akceptovať ich výsledky od miestnej spoločnosti Thetis a žiadali o opakované kolo testovania. Ak by sa potvrdil pozitívny test aj v druhej výprave, Slovan by na zápas nemohol nastúpiť, pretože všetci jeho členovia by museli na základe rozhodnutia miestnych úradov zostať v karanténe, alebo sa vrátiť domov.



Pôvodne sa malo stretnutie hrať už v stredu, ale keďže v prvej výprave "belasých" sa objavil jeden prípad koronavírusu, po konzultácii s UEFA dostal slovenský šampión možnosť odohrať duel s náhradným tímom v piatok o 18.00 SELČ. Vo štvrtok dopoludnia preto odletela z Bratislavy na Faerské ostrovy druhá výprava Slovana, v ktorej bolo 16 hráčov. V provizórnom tíme figurovalo sedem členov A-tímu, ktorí neboli v pôvodnej nominácii, doplnili ich deviati juniori. Všetci členovia výpravy sa ešte pred odletom podrobili testom s negatívnym výsledkom. V piatok by mal mužstvo viesť z lavičky bývalý slovenský futbalový reprezentant Szilárd Németh, ktorý je asistent rezervy Slovan.