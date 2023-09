FC Kodaň remizoval na pôde Galatasarayu, Real zdolal Union

1. kolo skupinovej fázy LM:



A-skupina:



Galatasaray Istanbul - FC Kodaň 2:2 (0:1)



Góly: 86. Boey, 88. Tete - 35. Elyounoussi, 58. Goncalves, ČK: 73. Jelert (Kodaň) po druhej ŽK



/D. Vavro odohral za Kodaň celý zápas/







C-skupina:



Real Madrid - Union Berlín 1:0 (0:0)



Gól: 90.+4 Bellingham

Bratislava 20. septembra (TASR) - Futbalisti FC Kodaň v zostave so slovenským obrancom Denisom Vavrom remizovali v dueli A-skupiny Ligy majstrov na pôde Galatasarayu Istanbul 2:2. Dánsky šampión ešte v 85. minúte viedol 2:0, no Turkom sa v závere podarilo vyrovnať. Real Madrid v C-skupine zdolal doma Union Berlín 1:0 gólom Judea Bellinghama z 94. minúty.Galatasaray sa mohol proti Kodani ujať vedenia už v 7. minúte, no Icardi v čistej šanci stroskotal na Grabarovi. Neujala sa ani delovka Aktürkolua, ktorá opečiatkovala brvno a v 35. minúte udreli hostia zásluhou Elyounoussiho. Nór marockého pôvodu si stlmil loptu na hrudi a strelou k vzdialenejšej žrdi prekonal Musleru. V 58. minúte po rýchlom brejku zvýšil náskok Kodane Goncalves. Po vylúčení Jelerta však hostia dohrávali s desiatimi a Galatasarayu sa v závere v priebehu dvoch minút podarilo vyrovnať. Najskôr sa bombou pod brvno zaskvel Boey a deľbu bodov zariadil ďalšou exportnou strelou Tete.Real sa v prvom polčase nevedel presadiť proti dobre organizovanej obrane Unionu. Jedinú príležitosť mal v 6. minúte Joselu, ktorý na päťke prehlavičkoval bránku. V druhom dejstve domáci zvýšili tlak, no Rodrygo trafil zblízka žrď a pri ďalšej Brazílčanovej šanci i pri pokuse Joselua sa vyznamenal brankár Ronnow. Real sa však napokon dočkal vo štvrtej minúte nadstaveného času, keď po strele Valverdeho z hranice šestnástky dopravil loptu do prázdnej bránky Bellingham.