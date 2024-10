Feyenoord uspel v Girone, Hancko sa podieľal na víťaznom góle

2. kolo ligovej fázy LM:



Šachtar Doneck - Atalanta Bergamo 0:3 (0:2)



Góly: 21. Djimsiti, 44. Lookman, 48. Bellanova







FC Girona - Feyenoord Rotterdam 2:3 (1:2)



Góly: 19. D. Lopez, 73. van de Beek - 23. Herrera (vl.), 33. Milambo, 79. Krejčí (vl.)



/D. Hancko (Feyenoord) odohral celý zápas/



Bratislava 2. októbra (TASR) - Futbalisti Feyenoordu Rotterdam si pripísali prvé víťazstvo v ligovej fáze Ligy majstrov. V stredajšom zápase 2. kola triumfovali na pôde Girony 3:2. Na víťaznom góle hostí sa podieľal slovenský obranca Dávid Hancko, po jeho centri z ľavej strany si dal vlastný gól domáci Ladislav Krejčí. Z prvého trojbodového zisku sa teší aj aj Atalanta Bergamo, ktorá si v Gelsenkirchene poradila so Šachtarom Doneck jednoznačne 3:0.Feyenoord prehrával od 19. minúty po góle Davida Lopeza, no ešte v prvom polčase dokázal skóre otočiť. O štyri minúty neskôr udrel po štandardnej situácii, keď si dal vlastný gól Yangel Herrera. V 33. minúte po veľkej chybe domácich poslal hostí do vedenia Antoni Milambo. Vzápätí sa španielsky tím dopustil ďalšej katastrofálnej rozohrávky, po ktorej holandský klub získal penaltu, ale Ajaseho Uedu vychytal Paulo Gazzaniga. Po prestávke si po centri Donnyho van de Beeka zrazil loptu do vlastnej siete Hancko, zasiahol však VAR a gól nakoniec neplatil pre ofsajd. V 67. minúte nevyužili pokutový kop ani domáci, Bojan Miovski stroskotal z bieleho bodu na Timonovi Wellenreutherovi. Girone sa podarilo vyrovnať až o šesť minút neskôr zásluhou van de Beeka, no v závere Feyenoord predsa len strhol víťazstvo na svoju stranu. Hancko si nabehol na ľavom krídle na prihrávku Igora Paixaa a jeho prízemný center si zrazil do vlastnej brány Krejčí. Slovenský obranca odohral na stopérskom poste celý zápas. Girona bude ďalším súperom Slovana Bratislava v hlavnej fáze LM, vzájomný súboj v rámci 3. kola je na programe 22. októbra.Atalanta položila základ víťazstva nad Šachtarom už v prvom dejstve, keď skórovali Berat Djimsiti a Ademola Lookman. Po prestávke zvýraznil triumf talianskeho zástupcu hlavičkou Raoul Bellanova. Ukrajinský klub tak stále čaká na prvý gól v hlavnej fáze LM.