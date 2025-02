Feyenoord zdolal AC Miláno 1:0, Bayern vyhral na pôde Celticu

Futbalisti Bayernu Eric Dier (vľavo), Dayot Upamecano (vpravo) a hráč Celticu Adam Idah (uprostred) bojujú o loptu počas úvodného zápasu play off o osemfinále Ligy majstrov Celtic Glasgow - Bayern Mníchov v Glasgowe v stredu 12. februára 2025. Foto: TASR/AP

prvý zápas play off o osemfinále LM - sumáre



Celtic Glasgow - Bayern Mníchov 1:2 (0:1)



Góly 79. Maeda - 45. Olise, 49. Kane







Feyenoord Rotterdam - AC Miláno 1:0 (1:0)



Gól: 3. Paixao



/D. Hancko (Feyenoord) odohral celý zápas/







AS Monaco - Benfica Lisabon 0:1 (0:0)



Gól: 48. Pavlidis. ČK: 52. Musrati (Monaco, po 2. ŽK)







FC Bruggy - Atalanta Bergamo 2:1 (1:1)



Góly: 15. Jutgla, 90.+4. Nilsson (z 11 m) - 41. Pašalič



Bratislava 12. februára (TASR) - Futbalisti Feyenoordu Rotterdam vyhrali v stredajšom zápase prvého kola play off o osemfinále Ligy majstrov nad AC Miláno 1:0. Domáci, v ktorých zostave bol slovenský obranca Dávid Hancko, zaskočili favorita, keď im víťazný gól zaistil už v tretej minúte Igor Paixao. Na pôde Celticu Glasgow naopak potvrdil úlohu favorita Bayern Mníchov, ktorý triumfoval 2:1.Paiaxio zaskočil po kontre z hranice šestnástky brankára Mikea Maignana prízemnou strelou k bližšej žrdi a otvoril skóre. Zvyšok duelu sprevádzali šance na oboch stranách, väčšiu presnosť ukázalo hosťujúce AC. To vyvíjalo aj tlak v závere, no obrana úradujúceho holandského vicemajstra s Hanckom udržala cenný výsledok pred odvetou na San Sire.Celtic zdramatizoval zápas v závere, keď v skrumáži poslal hlavičkou loptu z blízka do siete domáci Daizen Maeda. Jeho tím však nepredĺžil domácu šnúru bez prehry, ktorá trvala od decembra 2023. Nakoniec sa ako víťazný ukázal presný zásah Harryho Kanea, ktorý sa po prestávke presadil prudkou strelou pri rohovom kope v podaní Joshuu Kimmicha.Hostia vyhrali aj v dueli medzi AS Monaco a Benficou Lisabon, ktorá triumfovala 1:0. Portugalský zástupca bol od 52. minúty v prevahe, no výhru zariadil ešte predtým Vangelis Pavlidis. Grék dostal dlhý pas do behu, vyhral súboj s Mohammedom Salisom a lobom z uhla prekonal brankára Radoslawa Majeckého. Domáci Al Musrati dostal druhú žltú kartu kuriózne o štyri minúty neskôr. Žiadal odpískanie faulu na spoluhráča Breela Embola od hosťujúceho Alvara Carrerasa. Ten síce dostal žltú kartu, no za gesto smerom k rozhodcovi ju videl po druhý raz v dueli aj Musrati.Bruggy zvíťazili nad Atalantou Bergamo 2:1.O triumfe domácich nad úradujúcim šampiónom Európskej ligy rozhodol v nadstavení z pokutového kopu striedajúci Gustaf Nilsson. Atalante chýbala šestica hráčov vrátane ofenzívneho stredopoliara Daniela Maldiniho a inkasovala ako prvá. Po štvrťhodine hry doplatila na ľahkovážny prístup v defenzíve a Bruggy potrestali druhú nedbalú rozohrávku v krátkom čase. Loptu zachytil Chemsdine Talbi, jeho prudká prihrávka prešla k Ferranovi Jutglovi a ten nedal brankárovi Ruiovi Patriciovi šancu strelou z polvoleja. Z chyby defenzívy ťažili pred prestávkou na druhej strane aj hostia. Vhadzujúci Davide Zappacosta a Charles De Ketelaere na seba stiahli domácich obrancov a poslali pred bránku center, ktorý usmernil hlavičkou do brány Mario Pašalič. Druhý polčas priniesol šance na oboch stranách, vyznamenala sa však obrana hostí i domáci brankár Simon Mignolet. Rozhodujúci moment nastal v nadstavení, keď rozhodca Umut Meler odpískal sporný faul v šestnástke hostí a po potvrdení systémom VAR premenil penaltu Nilsson.