Obhajca Chelsea nastúpi v osemfinále proti Lille, PSG vyzve Real

Na archívnej snímke Oliver Kahn 25. novembra 2020. Foto: TASR/AP

opakovaný žreb osemfinále Ligy majstrov 2021/2022:



FC Salzburg - Bayern Mníchov



Sporting Lisabon - Manchester City



Benfica Lisabon - Ajax Amsterdam



Chelsea Londýn - LOSC Lille



Atletico Madrid - Manchester United



FC Villarreal - Juventus Turín



Inter Miláno - FC Liverpool



Paríž Saint-Germain - Real Madrid







kalendár LM 2021/2022:



15., 16., 22., 23. februára 2022: prvé zápasy osemfinále



8., 9., 15., 16. marca: odvety osemfinále



18. marca: žreb štvrťfinále, semifinále a finále



5., 6. apríla: prvé zápasy štvrťfinále



12., 13. apríla: odvety štvrťfinále



26., 27. apríla: prvé zápasy semifinále



3., 4. mája: odvety semifinále



28. mája: finále (Petrohrad)



Nyon 13. decembra (TASR) - Futbalisti Chelsea Londýn sa ako obhajcovia trofeje stretnú v osemfinále Ligy majstrov 2021/2022 s OSC Lille. Rozhodol o tom pondelňajší opakovaný žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Taliansky Inter Miláno so slovenským obrancom Milanom Škriniarom zabojuje o postup do štvrťfinále s FC Liverpool, Paríž St. Germain dostal Real Madrid.Prvý pondelkový žrebovací "pokus" sa zahanbujúco nepodaril. UEFA totiž pri ňom spravila nezvyčajnú chybu, keď aktéri zle vybrali súpera pre FC Villarreal (Manchester United), pričom obaja už hrali proti sebe v skupine. K Villarrealu priradili Manchester City, ale vzápätí už United chýbali pri možnosti žrebu pre Atletico Madrid. "Po technickom probléme so softvérom, ktorý mal signalizovať možnosť alebo nemožnosť výberu tímov pri žrebovaní, sa celý žreb zopakuje odznova o 15.00 SEČ," potvrdila potom UEFA na oficiálnom webe. Kluby okamžite po žrebe žiadali vysvetlenie, ako prvý sa ozval Villarreal, po ňom aj Atletico a Manchester United. UEFA následne protesty uznala, chybu si priznala a rozhodla o zopakovaní žrebu. Za vinníka označila externého dodávateľa softvéru.Aj pri opakovanom žrebe Chelsea dostala Lille. Podľa toho pôvodného mal byť jedným zo šlágrov osemfinále duel Paríža Saint-Germain s Manchestrom United, v ktorom mohli proti sebe nastúpiť Lionel Messi s Cristianom Ronaldom. PSG napokon dostal rekordného 13-násobného šampióna Real Madrid, čo bude jeden z ťahákov osemfinále. "Červení diabli" majú Atletico Madrid. Ďalšie dvojice vytvorili FC Salzburg - Bayern Mníchov, Sporting Lisabon - Manchester City, Benfica Lisabon - Ajax Amsterdam a FC Villarreal - Juventus Turín.Messi, Neymar a Kylian Mbappe budú v prvom zápase hostiť "biely balet", s ktorým sa naposledy stretli v skupine sezóny 2019/2020. PSG vyhral doma 3:0, v Španielsku remizoval 2:2. Real zdolal PSG v štyroch z desiatich vzájomných duelov (3, remízy, 3 prehry). Na opakovaní zrejme najviac "vyťažil" Bayern Mníchov, šesťnásobný víťaz súťaže nebude musieť dobýjať tvrdú defenzívu úradujúceho španielskeho majstra Atletica, ale nastúpi proti Salzburgu. "Pohoršil" si aj Liverpool, 6-násobný šampión sa nestretne s rakúskym majstrom a debutantom v play off, ale čeliť bude trojnásobnému víťazovi súťaže, talianskemu majstrovi a aktuálnemu lídrovi Serie A Interu Miláno.Víťazi základných skupín boli medzi nasadenými tímami, mužstvá, ktoré sa umiestnili na druhej priečke, figurovali ako nenasadené. Nemohli sa stretnúť kluby z jednej krajiny, ani súperi z rovnakej základnej skupiny. Úvodné stretnutia osemfinále sa odohrajú 15. a 16., resp. 22. a 23. februára, odvety sú na programe 8., 9., 15. a 16. marca. Nenasadené tímy začnú v domácom prostredí.Finále je v pláne 28. mája budúceho roka v Petrohrade. Od tejto sezóny sa vo vyraďovačke už upustilo od pravidla zvýhodnených gólov z ihrísk súperov. Po 180 minútach sa tak v prípade vyrovnaných výsledkov bude hrať predĺženie 2x15 minút, ak sa nerozhodne ani v ňom, bude nasledovať rozstrel z 11 m.(zdroj: DPA, APA):, šéf Bayernu Mníchov: ", športový riaditeľ FC Salzburg: "