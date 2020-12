LIGA MAJSTROV: Real Madrid prehral s Doneckom aj druhýkrát

Bratislava 1. decembra (TASR) – Futbalisti Realu Madrid nevyužili v utorok šancu postúpiť do osemfinále Ligy majstrov 2020/2021. V 5. kole B-skupiny prehrali v Kyjeve so Šachtarom Doneck 0:2. Zverenci francúzskeho trénera Zinedina Zidana potrebovali na postup vyhrať, no rekordný 13-násobný európsky šampión prehral s ukrajinským oponentom aj druhýkrát v tejto sezóne.



Real bol v prvom polčase dôslednejší na lopte, hral agresívne a vedel si vytvoriť aj šance, no nebol efektívny. Dve veľké šance nevyužil Marco Asensio. Šachtar mal obmenenú defenzívu, tá ale pracovala dobre.



V druhom polčase inkasovali hostia po chybe v strede obrany, keď skóre otvoril Dentinho. Real inkasoval druhýkrát v 82. minúte, keď rýchle prečíslenie perfektne strelou k pravej žrdi využil izraelský útočník Manor Solomon. Šachtar poskočil na druhé miesto, na ktorom má rovnako 7 bodov ako tretí Real. V druhom súboji skupiny od 21:00 hostí osembodový líder Borussia Mönchengladbach dvojbodový milánsky Inter.



V Moskve viedol Salzburg už po úvodnej 45-minútovke na pôde Lokomotivu 2:0 po góloch Nemca Mergima Berishu. Ten najprv z pozície zaváňajúcej ofsajdom dokončil dobíjanie domácej brány a v 41. minúte rutinérsky zakončil rýchly brejk.



V druhom dejstve znížil z penalty Anton Mirančuk v 79. minúte, no o tri minúty viedol RB opäť o dva góly po zásahu Karima Adeyemiho. Rakúsky majster vyhral 3:1 a udržal sa v hre o postup, z tretieho miesta stráca na druhé Atletico Madrid bod. Španieli hostia od 21:00 už istého postupujúceho obhajcu Bayern Mníchov, ktorý je stále stopercentný.