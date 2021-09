Šachtar remizoval s Interom 0:0, Škriniar odohral celý zápas

Hráč Šachtaru Alan Patrick kope do lopty v zápase D-skupiny Ligy majstrov Šachtar Doneck - Inter Miláno v Kyjeve 28. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Brankár Šachtaru Andrij Pjatov chytá loptu v zápase D-skupiny Ligy majstrov Šachtar Doneck - Inter Miláno v Kyjeve 28. septembra 2021. Foto: TASR/AP

2. kolo Ligy majstrov 2021/2022:



C-skupina:

Ajax Amsterdam - Besiktas Istanbul 2:0 (2:0)

Góly: 17. Berghuis, 43. Haller. Rozhodoval: Bastien (Fr.)





D-skupina:

Šachtar Doneck - Inter Miláno 0:0 - hralo sa v Kyjeve

Rozhodoval: Kovács (Rum.)

/M. ŠKRINIAR odohral za Inter celý zápas/

Bratislava 28. septembra (TASR) - Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom remizovali v dueli D-skupiny Ligy majstrov v Kyjeve so Šachtarom Doneck 0:0. Ajax Amsterdam zdolal v C-skupine Besiktas Istanbul 2:0 gólmi Stevena Berghuisa a Sebastiena Hallera.Šachtar začal proti Interu aktívne a už v 5. minúte sa mohol ujať vedenia. Solomon prešiel obranou hostí ako nôž maslom, no jeho delovka mierila tesne vedľa žrde. Inter prvýkrát pohrozil po štvrťhodine hry, keď technická strela Barellu skončila na brvne. V 34. minúte spálil veľkú šancu Džeko, ktorý prestrelil bránku Šachtaru.Na začiatku druhého polčasu sa skvelým obranným zákrokom prezentoval Škriniar, ktorý zabránil Pedrosovi skórovať do odkrytej bránky. V 66. minúte mal gól na kopačke Martinez, no jeho volej minul Pjatovovu bránku. Ukrajinský reprezentant sa v závere vyznamenal pri šanciach Correu i De Vrija a tak sa v Kyjeve zrodila bezgólová remíza.