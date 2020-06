LM sa dohrá v auguste finálovým turnajom v Lisabone, EL v Nemecku

Kľúčové termíny európskych futbalových súťaží:



LM



7.-8. augusta: zostávajúce odvety osemfinále (o dejiskách sa rozhodne)

12.-15. augusta: štvrťfinále (Lisabon)

18.-19. augusta: semifinále (Lisabon)

23. augusta: finále (Lisabon)



EL



5.–6. augusta: zostávajúce zápasy osemfinále (o dejiskách sa rozhodne)

10.-11. augusta: štvrťfinále (Kolín, Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen)

16.-17. augusta: semifinále (o dejiskách sa rozhodne)

21. augusta: finále (Kolín)

Nyon 17. júna (TASR) - Sezóna futbalovej Ligy majstrov sa dohrá od 12. do 23. augusta finálovým turnajom za účasti ôsmich klubov v Lisabone. Žreb záverečnej fázy sa uskutoční 10. júla, 7. a 8. augusta sú na programe štyri zostávajúce odvety osemfinále, ktorých víťazi skompletizujú osmičku účastníkov. Európska liga sa dohrá v Nemecku. Výkonný výbor Európskej futbalovej únie (UEFA) o tom rozhodol na stredajšej videokonferencii, počas ktorej tiež potvrdil, že v platnosti zostáva dvanásť hostiteľských miest finálového turnaja ME 2020 preloženého na leto 2021.Účasť vo vyvrcholení najvýznamnejšej klubovej súťaže UEFA už majú istú Paríž St. Germain, Atalanta Bergamo, Atletico Madrid a RB Lipsko. V osemfinále treba dohrať odvety štyroch dvojíc: Manchester City - Real Madrid (prvý zápas 2:1), Bayern Mníchov - FC Chelsea (3:0), Juventus Turín - Olympique Lyon (0:1) a FC Barcelona - SSC Neapol (1:1). Portugalská metropola bude v rámci finálového turnaja hostiť štvrťfinále, semifinále i finále, ani po strede však nie je známe, kde sa uskutočnia odvety prerušenej prvej fázy play off. Ak ich nebudú hostiť kluby na svojich štadiónoch, v Portugalsku ich privítajú Porto a Guimaraes. Finále malo byť pôvodne 30. mája v Istanbule, hlavné mesto Turecka však zorganizuje záverečný súboj o trofej o rok neskôr a takisto o rok sa posúvajú aj ďalšie plánované finálové dejiská Petrohrad, Mníchov a londýnske Wembley.Záver Európskej ligy sa od štvrťfinále (od 10. augusta) dohrá podobným formátom v štyroch nemeckých mestách - Kolíne nad Rýnom, Duisburgu, Düsseldorfe a Gelsenkirchene. Finále je na programe 21. augusta v Kolíne. V EL musia dohrať až desať duelov (od 5. augusta), z toho osem odviet. Stretnutia Interu Miláno s FC Getafe a AS Rím s FC Sevilla odložili ešte pred prvým duelom a uskutočnia sa iba na jeden zápas. Rovnako ako v LM sa ešte rozhodne, či sa bude hrať na domácich štadiónoch klubov, alebo centralizovane.Európsky šampionát presunuli na 11. júna až 11. júla 2021, aj po zmene termínu však zavíta do dvanástich pôvodne plánovaných miest: Glasgowa, Dublinu, Londýna (Wembley), Bilbaa, Amsterdamu, Mníchova, Ríma, Kodane, Budapešti, Bukurešti, Petrohradu a Baku.Európsku futbalovú sezónu prerušili pre pandémiu nového koronavírusu v marci. "," povedal prezident UEFA Aleksander Čeferin na online tlačovej konferencii.