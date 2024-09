Šláger pre Liverpool, Bayern zničil Záhreb so 4 gólmi Kanea

Futbalista Vinicius Junior (vpravo) z Realu Madrid a Anthony Roault zo Stuttgartu v súboji o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov Real Madrid - VfB Stuttgart v utorok 17. septembra 2024 v Madride. Foto: TASR/AP

Bratislava 17. septembra (TASR) - V utorkovom šlágri prvého kola základnej fázy Ligy majstrov medzi AC Miláno a FC Liverpool ťahali za kratší koniec domáci futbalisti, ktorí podľahli1:3. Bayern Mníchov potvrdil úlohu favorita, keď rozdrvil Dinamo Záhreb 9:2. Štyri góly domácich strelil anglický kanonier Harry Kane. Obhajca titulu Real Madrid nedopustil hroziacu senzáciu a v závere rozhodol o svojom triumfe 3:1 nad VfB Stuttgart.Milánske AC síce poslal proti Liverpoolu do vedenia už v tretej minúte Christian Pulisic, no taliansky vicemajster napokon vyšiel bodovo naprázdno. V 23. minúte si domáci neustrážili štandardnú situáciu zboku a loptu predĺžil do siete Ibrahima Konate. Druhý a víťazný gól prišiel tiež priKonstantinos Tsimikas našiel z rohového kopu hlavu kapitána Virgila van Dijka. Na konečných 3:1 upravil Dominik Szoboszlai po brejku.V mníchovskej Allianz Arene viedol domáci Bayern už v polčase 3:0. Po penalte Harryho Kanea a góloch Raphaela Guerreiru s Michaelom Oliseom to vyzeralo jednoznačne. V polčase však musel striedať domáci kapitán a brankár Manuel Neuer pre zranenie a jeho náhradník Sven Ulreich inkasoval krátko po prestávke dva góly v dvojminútovom slede. Takuja Ogiwara mu pri kontaktnom góle navyše nasadilMníchovčania sa však dokázali dostať naspäť do tempa, najprv pridali po jednom góle Kane s Olisem a kapitán Anglicka pokračoval v kanonáde z penált, kým sa nedostal na číslo štyri. Momentálne má na konte 33 presných zásahov v Lige majstrov a prekonal tak zápis Waynea Rooneyho v počte presných zásahov v LM v podaní Angličana. Rekord bol od roku 2015 na čísle 30.Stuttgart dával v Madride o sebe vedieť už na začiatku, keď musel situáciu pred bránou domácich hasiť brankár Thibaut Courtois. Skóre nakoniec otvoril jeho tím zásluhou Kyliana Mbappeho, ktorý nezaváhal pred odkrytou bránou po prepadnutí obrany hostí a strelil svoj prvý gól v LM v drese Realu. Deniz Undav vyrovnal v 68. minúte pri rohovom kope - v malom vápne dostal loptu od Jamieho Lewelinga a poslal ju do protipohybu Courtoisa. Tri body pre favorita zachránili v závere Antonio Rüdiger a Endrick.Sporting Lisabon si poradil 2:0 s Lille, ktoré hralo od 40. minúty v početnej nevýhode po vylúčení Angela Gomesa. Stredopoliar hostí obdržal dve žlté karty v priebehu 40 minút. Domáci vsietili víťazný gól už v 38. minúte zásluhou Viktora Gyökeresa, ďalší pridal ďalekonosnou strelou pod brvno Zeno Debast.Juventus Turín a Aston Villa potvrdili v skorších utorkových stretnutiach pozície favoritov. Taliansky tím zdolal PSV Eindhoven 3:1 a anglický zástupca triumfoval na pôde Young Boys Bern 3:0. Úvodný gól prebiehajúceho ročníka prestížnej súťaže prišiel v Turíne od Kenana Yildiza v 21. minúte. Devätnásťročný Turek poslal loptu efektne do vzdialenejšieho horného rohu a stal sa najmladším strelcom Juventusu v LM. Prekonal tak zápis Alessandra Del Piera z roku 1995. O šesť minút neskôr vsietil ďalší gól Američan Weston McKennie a po prestávke zvýšil na rozdiel triedy Nicolas Gonzalez, ktorý si pripísal prvý presný zásah v Lige majstrov. V nadstavení ešte ťažil z nedôslednej domácej obrany Ismael Saibar, ktorý znížil na konečných 1:3.Aston Villa zaznamenala prvý triumf v súťaži od novembra 1982, keď naposledy účinkovala v súťaži, ktorá v tom čase niesla názov Európsky pohár majstrov. Skóre v Berne otvoril Youri Tielemans milimetrovým zakončením cez dvoch hráčov. Ďalší gól padol po zvláštnej situácii, keď domáci Mohamed Camara poslal pod tlakom súpera krátku prihrávku brankárovi David von Ballmoos a celá defenzíva Bernu zostala nečinne stáť. Využil to Ollie Watkins – vzal brankárovi loptu a do odkrytej brány zakončil Jacob Ramsey. V Berne upravil na rozdiel triedy v závere Amadou Onana, ktorý výborne umiestnil loptu z diaľky. Dva gólydodatočne zrušil systém VAR pre hru rukou.Stretnutia v Turíne i Berne boli prvými vzájomnými duelmi medzi danými súpermi. Zápasy zároveň otvorili ligovú fázu tejto sezóny LM, ktorá sa koná premiérovo v rozšírenom formáte 36 tímov.