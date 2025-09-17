< sekcia Šport
Slavia Praha remizovala s FK Bodö/Glimt, Olympiakos Pireus s Pafosom
Slavia sa ujala vedenia v 23. minúte, keď center Provoda usmernil do bránky Bodji, ktorý bol voľný pri pravej žrdi.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 17. septembra (TASR) - Futbalisti Slavie Praha remizovali v úvodnom kole ligovej fázy Ligy majstrov s nórskym FK Bodö/Glimt 2:2. Vďaka dvom gólom Senegalčana Youssouphu Mbodjiho viedol český šampión v Edene 2:0, no hosťom sa v záverečnej štvrťhodine podarilo vyrovnať. Slovenský reprezentant Ivan Schranz sa v drese domácich dostal na ihrisko v závere nadstaveného času a mohol rozhodnúť, no brankár Chajkin jeho strelu vyrazil na roh. Schranzov krajan Erik Prekop do duelu nezasiahol.
Slavia sa ujala vedenia v 23. minúte, keď center Provoda usmernil do bránky Bodji, ktorý bol voľný pri pravej žrdi. Na začiatku druhého polčasu Bodji fauloval v šestnástke Bassiho a hlavný rozhodca Barbu po konzultácii s VAR nariadil v prospech hostí penaltu. Staněk však pokus Hogha vyrazil. V 74. minúte zvýšil náskok Slavie Obodji, ktorý zužitkoval center Provoda. Hostia však rýchlo znížili zásluhou Bassiho a v 90. minúte im Fet ukážkovým volejom pod brvno zabezpečil bod.
Grécky Olympiakos Pireus remizoval v druhom stredajšom podvečernom súboji s Pafosom FC 0:0. Cyperský nováčik prestížnej súťaže dohrával v Pireu od 25. minúty bez Bruna, ktorý musel ísť po druhej žltej karte predčasne do kabín. Olympiakos však dlhú početnú výhodu nedokázal využiť.
ligová fáza LM - 1. kolo:
SK Slavia Praha - FK Bodö/Glimt 2:2 (1:0)
Góly: 23. a 74. Bodji - 78. Bassi, 90. Fet
/I. Schranz nastúpil v 90.+8 min, S. Prekop (obaja Slavia) bol na lavičke/
Olympiakos Pireus - Pafos FC 0:0
ĆK: 26. Bruno (Pafos) po druhej ŽK
