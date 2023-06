Slovan v 1. predkole nastúpi proti luxemburskému FC Swift Hesperange

žreb 1. predkola LM:



ŠK SLOVAN BRATISLAVA - FC Swift Hesperange



HJK Helsinki - Larne FC



FK Karabach - Lincoln Red Imps FC



NK Olimpija Ľubľana - Valmiera FC



FC Flora Tallinn - Raków Čenstochová



Ferencváros Budapešť - KFI Klaksvik



Ludogorec Razgrad - FC Ballkani



Žalgiris Vilnius - FC Struga



Shamrock Rovers - víťaz predkvalifikácie



The New Saints - BK Häcken



Šeriff Tiraspoľ - FCV Farul Constanta



FC BATE Borisov - FK Partizani Tirana



FC Astana - FC Dinamo Tbilisi



Maccabi Haifa - Hamrun Spartans



Zrinjski Mostar - FC Urartu







Vizitka súpera ŠK Slovan Bratislava v 1. predkole LM 2023/2024:



názov klubu: FC Swift Hesperange



rok založenia: 1916



štadión: Stade Alphonse Theis (kapacita 3058 miest)



predseda: Fernand Laroche



tréner: Dany Theis



farby: červená (doma), modrá (vonku), biela (tretia)



najväčšie úspechy: 1x majster Luxemburska (2023), 1x víťaz pohára (1990)



bilancia v európskych pohároch: 4 zápasy - 0 víťazstiev, 1 remíza, 3 prehry (skóre 1:8)







ďalšie termíny:



21. júna: žreb 2. predkola



27. júna: semifinále predkvalifikácie



30. júna: finále predkvalifikácie



11./12. júla: prvé zápasy 1. predkola



18./19. júla: druhé zápasy 1. predkola



24. júla: žreb 3. predkola



25./26. júla: prvé zápasy 2. predkola



1./2. augusta: druhé zápasy 2. predkola



7. augusta: žreb play off



8./9. augusta: prvé zápasy 3. predkola



15. augusta: druhé zápasy 3. predkola



22./23. augusta: prvé zápasy play off



29./30. augusta: druhé zápasy play off



Nyon 20. júna (TASR) - Futbalisti úradujúceho slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava sa v 1. predkole Ligy majstrov 2023/2024 stretnú s tímom FC Swift Hesperange z Luxemburska. Rozhodol o tom utorňajší žreb vo švajčiarskom Nyone. Termíny úvodných zápasov sú 11. a 12. júla a odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr 18. a 19. júla. Slovan sa v úvodnom dueli predstaví doma, odvetu odohrá na ihrisku luxemburského majstra.V prvom predkole sa žrebovalo 29 tímov. Pred zápasmi 1. predkola sa ešte uskutoční predkvalifikácia, v ktorej zabojujú o jednu miestenku majstri Čiernej Hory, Islandu, Andorry a San Marína. Víťaz uzavrie kompletnú tridsiatku.Európska futbalová únia (UEFA) rozdelila tímy pred žrebom do troch skupín, v každej bolo päť nasadených a päť nenasadených klubov. Slovan mohol okrem FC Swift Hesperange dostať za súpera Lincoln Red Imps FC (Gibraltár), Raków Čenstochová (Poľsko), Valmiera FC (Lotyšsko) alebo Larne FC (Sev. Írsko).Víťazi prvého predkola postúpia do druhého predkola, zdolané tímy budú hrať v druhom a treťom predkole Európskej konferenčnej ligy (EKL).