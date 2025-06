Slovan nastúpi v 2. predkole proti Virtusu alebo klubu Zrinjski Mostar

ďalšie termíny:



žreb 3. predkola: 21. júla



žreb play off: 4. augusta



zápasy 3. predkola: 5., 6., 12. a 13. augusta



zápasy play off o postup do ligovej fázy: 19., 20. a 26., 27. augusta







žreb ligovej fázy: 28. augusta



1. zápasy ligovej fázy: 16. až 18. septembra



2. zápasy ligovej fázy: 30. a 1. októbra



3. zápasy ligovej fázy: 21. a 22. októbra



4. zápasy ligovej fázy: 4. a 5. novembra



5. zápasy ligovej fázy: 25. a 26. novembra



6. zápasy skupinovej fázy: 9. a 10. decembra



7. zápasy skupinovej fázy: 20. a 21. januára



8. zápasy skupinovej fázy: 28. januára



žreb dvojíc play off: 30. januára



zápasy play off: 17., 18. a 24., 25. februára



žreb dvojíc pre vyraďovaciu časť: 27. februára



osemfinále: 10., 11. a 17., 18. marca



štvrťfinále: 7., 8. a 14., 15. apríla



semifinále: 28., 29. apríla a 5., 6. mája



finále: 30. mája (Budapešť)

Nyon 18. júna (TASR) - Futbalisti úradujúceho slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava sa v 2. predkole Ligy majstrov 2025/26 stretnú s víťazom zápasu medzi sanmarínskym Virtusom a bosnianskym klubom Zrinjski Mostar. Termíny úvodných zápasov sú 22. a 23. júla, odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr 29. a 30. júla. Slovan sa v úvodnom dueli predstaví doma, odvetu odohrá na ihrisku súpera.Slovan bol pred žrebom medzi nasadenými tímami s najväčším koeficientom a práve preto začína až v druhom predkole. V máji sa doň posunul spolu s FC Karabach, keďže finalisti uplynulého ročníka Ligy majstrov (PSG a Inter Miláno) mali už pred finále isté miesto prostredníctvom domácich súťaží. Slovan mohol dostať za súpera aj víťaza duelov medzi fínskym KuPS Kuopio a Milsami Orhei (Moldavsko), waleským The New Saints a Shkendija Tetovo (Severné Macedónsko) aj írskym Shelbourne a Linfieldom (Severné Írsko).Zápasy prvého predkola sú na programe 8. a 9. júla, odvety sa uskutočnia 15. a 16. júla. Zdolaný z druhého predkola Ligy majstrov pokračuje tretím predkolom Európskej ligy.Kvalifikácia má tri predkolá a play off o ligovú fázu, na ktorej sa zúčastní 36 tímov. Tento formát mal premiéru vlani a do hlavnej fázy milionárskej súťaže sa prvý raz prebojoval práve Slovan Bratislava. Všetky kluby budú zaradené do jednej tabuľky. Po odohraní ôsmich zápasov postúpi prvých osem klubov priamo do osemfinále, šestnásť tímov si zahrá formou dvojzápasov v play off a posledných dvanásť klubov vypadne.