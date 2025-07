Slovan by v 3. predkole LM nastúpil proti Kuopiu alebo Kajratu Almaty

žreb 3. predkola Ligy majstrov:



majstrovská vetva:



víťaz FC RFS/víťaz Malmö FF - víťaz FC Kodaň/FC Drita



víťaz KuPS Kuopio/FC Kajrat Almaty - víťaz ŠK SLOVAN BRATISLAVA/HŠK Zrinjski Mostar



víťaz Lincoln Red Imps FC/víťaz Crvena Zvezda Belehrad - víťaz Lech Poznaň - Breidablik



víťaz FC Noah/Ferencváros Budapešť - víťaz HNK Rijeka/Ludogorec Razgrad



víťaz Hamrun Spartans FC/FC Dynamo Kyjev - víťaz Pafos FC/Maccabi Tel Aviv



víťaz FK Škendija/FCSB - víťaz Shelbourne FC/Karabach FK



ligová vetva:



víťaz SK Brann/FC Salzburg - Club Bruggy



víťaz Glasgow Rangers/Panathinaikos Atény - víťaz Viktoria Plzeň/Servette Ženeva



OGC Nice - Benfica Lisabon



Feyenoord Rotterdam - Fenerbahce Istanbul







ďalšie termíny:



žreb play off: 4. augusta



zápasy 3. predkola: 5., 6., 12. augusta



zápasy play off o postup do ligovej fázy: 19., 20. a 26., 27. augusta







žreb ligovej fázy: 28. augusta



1. zápasy ligovej fázy: 16. až 18. septembra



2. zápasy ligovej fázy: 30. a 1. októbra



3. zápasy ligovej fázy: 21. a 22. októbra



4. zápasy ligovej fázy: 4. a 5. novembra



5. zápasy ligovej fázy: 25. a 26. novembra



6. zápasy skupinovej fázy: 9. a 10. decembra



7. zápasy skupinovej fázy: 20. a 21. januára



8. zápasy skupinovej fázy: 28. januára







žreb dvojíc play off: 30. januára



zápasy play off: 17., 18. a 24., 25. februára



žreb dvojíc pre vyraďovaciu časť: 27. februára



osemfinále: 10., 11. a 17., 18. marca



štvrťfinále: 7., 8. a 14., 15. apríla



semifinále: 28., 29. apríla a 5., 6. mája



finále: 30. mája (Budapešť)

Nyon 21. júla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v prípade postupu cez HŠK Zrinjski Mostar stretnú v 3. predkole Ligy majstrov 2025/26 s víťazom dvojzápasu medzi fínskym KuPS Kuopio a kazašským FC Kajrat Almaty. Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Termíny úvodných stretnutí sú 5. a 6. augusta, odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr 12. augusta.Slovan by sa v prvom dueli 3. predkola predstavil vonku, odvetu by odohral doma na Tehelnom poli. Vďaka koeficientu bol pred žrebom medzi nasadenými tímami. Za súpera mohol dostať aj víťazov duelov medzi poľským Lechom Poznaň a islandským Breidablikom Kópavogur resp. lotyšským FC RPS a švédskym Malmö FF. Do súťaže vstúpi Slovan v utorok 22. júla o 20.15 h domácim súbojom 2. predkola s Mostarom, odveta v Bosne a Hercegovine je na programe 29. júla o 21.00 h.Kvalifikácia Ligy majstrov má tri predkolá a play off o ligovú fázu, v ktorej bude účinkovať 36 tímov. Tento formát mal premiéru vlani a do hlavnej fázy milionárskej súťaže sa po prvý raz prebojoval práve Slovan. Všetky kluby zaradia do jednej tabuľky. Po odohraní ôsmich zápasov postúpi prvých osem klubov priamo do osemfinále, šestnásť tímov si zahrá formou dvojzápasov v play off a posledných dvanásť klubov vypadne.