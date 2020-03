UEFA odložila zápasy Ligy majstrov

Nyon 12. marca (TASR) – Budúcotýždňové odvety osemfinále futbalovej Ligy majstrov medzi Manchestrom City a Realom Madrid a Juventusom Turín a Olympiquom Lyon sa neuskutočnia v plánovanom termíne v utorok 17. marca. Dôvodom sú obavy z nového koronavírusu, keďže hráči Realu a Juventusu sú v karanténe.



Hráči kráľovského veľkoklubu mohli prísť v tréningovom centre Ciudad Real Madrid do kontaktu s jedným z futbalistov "bieleho baletu", ktorého testovali pozitívne na nový koronavírus. Do karantény by mali povinne ísť všetci zamestnanci Realu Madrid, ktorí pracujú v tréningovom centre.



Taliansky klub sa ocitol v karanténe, keď koronavírus odhalili u jeho hráča Danieleho Ruganiho. Prvý hráč Serie A s touto diagnózou hral naposledy 22. februára, ale minulú nedeľu sedel s ostatnými náhradníkmi na lavičke v šlágri kola proti Interu Miláno. Za hostí odohral celý zápas slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar. Rugani bol aj na lavičke v prvom osemfinálovom zápase LM v Lyone v stredu 26. februára.



Rugani je aj vôbec prvý známy prípad infikovaného futbalista z top líg Európy, navyše je aj reprezentant, za Taliansko nastúpil v siedmich zápasoch. Klub vydal informáciu, že Ruganiho izolovali a aj "všetkých, ktorí s ním boli v kontakte". V karanténe v rodnom Portugalsku musí zostať aj hviezdny Cristiano Ronaldo. Kanonier Juventusu po výhre 2:0 nad Interom odcestoval do Madeiry za matkou, ktorá mala začiatkom marca mozgovú príhodu.