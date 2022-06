Maďari zdolali Angličanov, Szoboszlai premenil jedenástku

Liga národov



3. skupina A-divízie:



Maďarsko - Anglicko 1:0 (0:0)



Gól: 66. Szoboszlai (z 11 m)







1. skupina B-divízie:



Arménsko - Írsko 1:0 (0:0)



Gól: 74. Spercjan







3. skupina B-divízie:



Fínsko - Bosna a Hercegovina 1:1 (1:0)



Gól: 45.+1 Pukki (z 11 m) - 90.+3 Prevljak







1. skupina C-divízie:



Litva - Luxembursko 0:2 (0:1)



Góly: 44. a 78. Sinani

Budapešť 4. júna (TASR) - Futbalisti Maďarska prekvapivo zdolali v sobotnom zápase Ligy národov Anglicko 1:0. O jediný gól domácich sa postaral v 66. minúte Dominik Szoboszlai, ktorý premenil jedenástku po faule na Zsolta Nagya. Maďari triumfovali vo vzájomnom zápase s týmto súperom prvýkrát od roku 1962.Domáci tvorili hru a boli pri lopte od začiatku stretnutia. Szoboszlai sa dostal do veľkej gólovej príležitosti už v 12. minúte, keď poslal za chrbát Jordana Pickforda dlhý pas od Loica Nega, no loptu vykopol takmer z bránkovej čiary Conor Coady. Jedenástkový verdikt prišiel nečakane, keďže Reece James odohral center do šestnátky a Nagya zasiahol rukou do tváre až potom. Szoboszlai skóroval, aj keď si Pickford vybral správnu stranu, proti strele tesne k ľavej žrdi nemal šancu. Zvyšok zápasu mali navrch hostia, vyrovnať sa im však nepodarilo.Zápas poznačili ešte pred jeho výkopom domáci fanúšikovia, keď vypískali anglických hráčov, ktorí si kľakli na jedno koleno na vyjadrenie nesúhlasu s rasizmom. Maďarský futbalový zväz (MLSZ) pritom už čelí trestom od Európskej futbalovej únie (UEFA) a Medzinárodnej futbalovej únie (FIFA) za správanie priaznivcov počas vlaňajších majstrovstiev Európy a kvalifikácie MS v Katare. Obe organizácie potrestali Maďarsko zákazom divákov na domácich stretnutiach vrátane toho sobotného proti Anglicku, na ktoré MLSZ pustil 30.000 detí v sprievode 3000 dospelých.V B-divízii sa skončil najtesnejším výsledkom 1:0 duel medzi Arménskom a Írskom. Domáci sa tešili po presnom zásahu Eduarda Spercjana, ktorý prekvapil brankára Caoimhina Kellehera strelou spoza šestnástky a zaistil svojmu tímu prvý triumf od marca 2021. V zápase Fínska proti Bosne a Hercegovine sa podarilo v nadstavenom čase vyrovnať na konečných 1:1 Smailovi Prevljakovi, ktorý zachránil bod pre hostí. Duel D-divízie zvládlo lepšie Luxembursko, ktoré vyhralo na pôde Litvy 2:0. O oba góly sa postaral Danel Sinani.