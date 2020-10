Liga národov: Mihalík mal pozitívny test, neodletel s tímom do Škótska

Bratislava 10. októbra (TASR) - V slovenskej futbalovej reprezentácii sa vyskytli ďalšie dva prípady koronavírusu. Pozitívny test na COVID-19 mali krídelník Jaroslav Mihalík a jeden z členov realizačného tímu. Ako informoval Slovenský futbalový zväz (SFZ) na svojom webe, obaja okamžite opustili hotel, zamierili do izolácie a výprava v sobotu odletela na zápas Ligy národov do Škótska (v nedeľu 11. októbra o 20.45 SELČ v Hampden Parku) bez nich.



Slovenskí reprezentanti absolvovali pred odletom do Škótska ďalšie testovanie na COVID-19. Po Milanovi Škriniarovi boli pozitívni ďalší dvaja členovia tímu, ktorí okamžite putovali do izolácie. U Mihálika aj nemenovaného člena realizačného tímu uplatnil SFZ a vedenie reprezentácie ďalší postup podľa protokolu UEFA Return to play. Obaja opustili hotel, mimo hotela je v izolácii aj Škriniar. Ani jeden z nich nemá príznaky, všetci sa cítia dobre a v najbližších dňoch absolvujú ďalšie testy.



"Mužstvo odletelo podľa protokolu UEFA Return to play do Škótska, keďže všetci ostatní členovia realizačného tímu i hráči boli negatívni. Všetci členovia tímu dodržiavajú hygienické opatrenia tak, ako sú nariadené Úradom verejného zdravotníctva SR, ale aj škótskou stranou a UEFA," uviedol SFZ na svojej oficiálnej internetovej stránke.



Pre zverencov trénera Pavla Hapala bude duel v Hampden Parku tretí v tomto ročníku Ligy národov. V B-skupine 2. divízie v septembri najprv podľahli v Bratislave Čechom 1:3 a následne remizovali v Izraeli 1:1. V tabuľke sú na poslednom 4. mieste s jedným bodom, vedú Škóti so 4 bodmi po domácej remíze s Izraelom a výhre v Česku. Slováci vo štvrtok zvíťazili v semifinále play off EURO 2020 nad Írskom 4:2 po rozstrele z 11 m, keď sa duel po riadnom hracom čase i predĺžení skončil na bratislavskom NFŠ bez gólov. V novembri si zahrajú o miestenku na záverečný turnaj vo finále baráže na pôde Severného Írska.