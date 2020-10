Šilhavý a jeden český hráč mali pozitívny test na koronavírus

Praha 12. októbra (TASR) – Tréner českej futbalovej reprezentácie Jaroslav Šilhavý a jeden jeho zverenec mali pozitívny test na nový koronavírus. Neodcestujú na stredajšie stretnutie slovenskej 2. skupiny B-divízie Ligy národov do Škótska (20:45 SELČ). Do glasgowského Hampden Parku povolá realizačný tím štyroch hráčov z náhradného mužstva kouča Davida Holoubka.



Česi majú problémy už do minulotýždňového zrazu, ochorenie COVID-19 im z mužstva vyradilo už osem futbalistov. V utorok však môže do Škótska odletieť pôvodne nominovaný výber bez Šilhavého a nemenovaného hráča.



„Pozitívna správa po pondelňajšom pretestovaní českej národnej reprezentácie je rozhodnutie hygienických autorít o tom, že sa v utorok do Škótska vydá pôvodne nominovaný tím. Nebude sa to však, žiaľ, týkať dvoch osôb, ktoré boli na pretestovaní pozitívne, konkrétne ide o jedného hráča a takisto o hlavného trénera Jaroslava Šilhavého.



Obaja boli umiestnení do karantény a riadia sa pokynmi príslušnej hygienickej stanice. Tím, ktorý sa v tejto chvíli doplnil o ďalších štyroch hráčov z náhradného tímu trénera Holoubka na celkový počet 23 osôb, v Škótsku povedie asistent hlavného trénera Jiří Chytrý," povedal hovorca Futbalovej asociácie Českej republiky Michal Jurman pre portál idnes.cz.



Na nedeľňajšom víťaznom zápase Ligy národov v Izraeli sa zúčastnilo osemnásť českých hráčov. Do kádra pribudne celkovo šesť reprezentantov, okrem štyroch náhradníkov zrejme aj tretí brankár Filipa Nguyen, ktorý figuroval v nominácii na minulotýždňové prípravné stretnutie na Cypre, ale do Haify necestoval z kapacitných dôvodov. Okrem neho bude môcť prísť jeden hráč, ktorý zostal v izolácii a test na Cypre nepreukázal, či je nakazený, alebo nie.



Do Izraela nešli ani kapitán Bořek Dočkal, obranca Filip Novák, stredopoliar Antonín Barák a útočník Adam Hložek. Traja z nich sú nakazení koronavírusom, u štvrtého dvakrát vyšli testy v Larnake nejednoznačne.



Česi podstúpili povinné testy nariadené Európskou futbalovou úniou v pondelok ráno po prílete z Izraela. Vyšetrenia absolvoval aj 23-členný náhradný tím.