LIGA NÁRODOV: Škóti nemôžu počítať s triom, Armstrong je pozitívny

Glasgow 7. októbra (TASR) - Škótska futbalová reprezentácia nebude môcť v nedeľnom súboji 2. skupiny B-divízie Ligy národov proti Slovensku (20.45 SELČ v Hampden Parku) počítať s trojicou hráčov. Stredopoliar Stuart Armstrong z FC Southampton mal pozitívny test na nový koronavírus, izolovať sa musia aj Kieran Tierney z Arsenalu Londýn a Ryan Christie zo Celticu Glasgow, ktorí boli s nakazeným v úzkom kontakte. Trio vynechá aj štvrtkový zápas baráže ME 2020 proti Izraelu, ako i ďalší domáci duel LN proti Česku v stredu 14. októbra.



Škóti privítajú Izrael v semifinále baráže ME vo štvrtok o 20.45 SELČ v Hampden Parku. Ak uspejú, vo finále baráže narazia na víťaza duelu Nórsko - Srbsko. V prípade postupu by hrali na EURO dva zápasy na domácej pôde.



Zverenci Stevea Clarkea narazili na Izrael aj v septembrovom dueli Ligy národov, v Glasgowe s ním remizovali 1:1. Tierney a Christie figurovali v základnej zostave, Armstrong prišiel na ihrisko ako striedajúci hráč. Ako informovala Škótska futbalová asociácia (SFA), Armstrong nastúpil do 10-dňovej domácej karantény v utorok, takže Southamptonu by mal byť k dispozícii na prvý zápas v Premier League po reprezentačnej prestávke. Tierney a Christie začali povinnú 14-dňovú izoláciu a nestihnú prvé ligové zápasy po pauze.



"Sú to, samozrejme, znepokojujúce správy, no najdôležitejšie je zdravie a bezpečnosť daných hráčov a celého tímu. Hneď po oznámení pozitívneho testu náš lekár kontaktoval poradcu asociácie, informovali sme aj príslušné kluby, ktoré nám zapožičali hráčov. Musíme sa aj bez nich pripraviť na štvrtkový zápas," povedal tréner Clarke pre web SFA. Škóti po dvoch zápasoch vedú B-skupinu Ligy národov so štyrmi bodmi pred Českom (3 b), Izraelom (2 b) a Slovenskom (1 b).