LIGA NÁRODOV: Slováci prehrali v Škótsku a sú stále poslední

3. kolo LN 2020/2021, B-divízia, 2. skupina, Glasgow:

Glasgow 11. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti prehrali v nedeľnom zápase 3. kola Ligy národov 2020/2021 v Škótsku 0:1. V tabuľke 2. skupiny B-divízie majú na konte strále len jediný bod a sú poslední, vedú Škóti so 7 bodmi o jeden pred Českom, ktoré zvíťazilo v Izraeli 2:1.O triumfe výberu kouča Stevena Clarka rozhodol v 54. minúte gól útočníka Lyndona Dykesa. Slováci utrpeli v skupine druhú prehru, keď v septembri doma padli s Českom 1:3 a remizovali v Izraeli 1:1. Zverenci Pavla Hapala už v stredu 14. októbra vo 4. kole privítajú v Trnave Izrael, Škóti opäť doma hostia Česko.(0:0)Gól: 54. Dykes. Rozhodovali: Massa - Alassio, Tegoni (všetci Tal.), ŽK: Dykes, Fleck, Robertson, McBurnie - Hamšík, Haraslín, Kucka, bez divákovMarshall - O'Donnell, Considine, Gallagher, Robertson - Fleck (72. McGregor), McTominay, McLean - J. McGinn (89. Jack), Dykes (72. McBurnie), Frasier (85. Paterson)Kuciak - Koscelník, Niňaj, Valjent, Holúbek - Bero (22. Duda), Greguš, Hamšík (62. Kucka) - Schranz (62. Mak), Boženík (76. Šafranko), Haraslín (76. Rusnák)V glasgowskom Hampden Parku začali hostia s deviatimi zmenami v základnej zostave oproti štvrtkovému domácemu zápasu baráže ME s Írskom. Bola na nich vidieť nezohratosť, ale v defenzíve si celý tím plnil povinnosti dobre a nepúšťal domácich k ničomu vážnemu. V 12. minúte sa po rohu k hlavičke v šestnástke domácich dostal Valjent, ale mal ťažkú pozíciu a minul. Škóti agresívne dohrávali osobné súboje, tiež boli pozorní v defenzíve a dopredu sa im nedarilo vymyslieť niečo kreatívnejšie. V prvom polčase sa nezrodila ani jedna strela do priestoru oboch bránok. Nepríjemná bola strata stredopoliara Bera, ktorý sa zranil a v 22. minúte ho musel nahradiť Duda. V 40. minúte si pripravoval po lopte za obranu na strelu Dykes, ale Niňaj výborne zasiahol a do šance ho nepustil.V druhom polčase sa začalo bez zmien a boli to domáci, ktorí sa presadili. Na pravej strane po jednoduchej kombinácii odcentroval presne O'Donnell na Dykesa, ktorý sa nepokrytý dostal sám pred Kuciakom do zakončenia a prvú domácu strelu na bránku zakončil úspešne. Slováci sa snažili tlačiť sa dopredu a v 60. minúte vystrelil spoza hráčov v šestnástke Greguš, ale brankár Marshall jeho pokus na dvakrát skrotil. V 70. minúte sa zopakovala spolupráca O'Donnella s Dykesom, našťastie pre hostí ten nezakončil tak dobre ako predtým. Škóti mali šancu aj v 79. minúte, keď striedajúci McBurnie hlavičkoval po centri do brvna Kuciakovej bránky. Domáci dokázali držať loptu na svojich kopačkách na polovici Slovákov a nedali im šancu na vyrovnanie. Škóti po septembrovom víťazstve v Česku dosiahli druhé víťazstvo v skupine.