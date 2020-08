Slovenská reprezentácia odohrá úvodné zápasy Ligy národov bez Hancka

Na snímke zľava tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal a mediálna manažérka Monika Jurigová počas tlačového brífingu v Senci v nedeľu 30. augusta 2020. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

aktualizovaná nominácia SR:



brankári: Marek Rodák (FC Fulham), Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava), Dušan Kuciak (Lechia Gdaňsk)



obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Martin Koscelník (Slovan Liberec), Lukáš Štetina (Sparta Praha), Milan Škriniar (Inter Miláno), Martin Valjent (RCD Mallorca), Norbert Gyömbér (Perugia Calcio), Branislav Niňaj (Fortuna Sittard)



stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Juraj Kucka (Parma Calcio), Ondrej Duda (Hertha Berlín), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Erik Sabo (Fatih Karagümrük), Lukáš Haraslín (US Sassuolo), Jaroslav Mihalík (Lechia Gdaňsk)



útočníci: Róbert Boženík (Feyenoord Rotterdam), Michal Ďuriš (Omonia Nikózia), Ivan Schranz (FK Jablonec), Adam Zreľák (1. FC Norimberg)



náhradníci:



brankári: Adam Jakubech (KV Kotrijk), Dominik Holec (Sparta Praha)



hráči: Lukáš Pauschek (Slovan Bratislava), Denis Vavro (Lazio Rím), Michal Sipľak (Cracovia Krakov), Jakub Považanec (FK Jablonec), Miroslav Káčer (Viktoria Plzeň), Erik Pačinda (Spartak Trnava), Nikolas Špalek (Brescia Calcio), Erik Jirka (CD Mirandes), Pavol Šafranko (Sepsi OSK), Samuel Mráz (Zaglebie Lubin)



program SR v 2. skupine B-divízie LN 2020/2021:



1. kolo: 4. septembra: SR - ČR (Bratislava, 2045 SELČ)



2. kolo: 7. septembra: Izrael - SR (Netanya, 20.45)



3. kolo: 11. októbra: Škótsko - SR (Glasgow, 20.45)



4. kolo: 14. októbra: SR - Izrael (Trnava, 20.45)



5. kolo: 15. novembra: SR - Škótsko (Trnava, 15.00)



6. kolo: 18. novembra: ČR - SR (Praha, 20.45)

Bratislava 30. augusta (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia odohrá úvodné dva zápasy v novom ročníku Ligy národov aj bez stopéra Davida Hancka zo Sparty Praha. Reprezentačnému trénerovi Pavlovi Hapalovi sa na nedeľnom zraze v Senci hlásilo jedenásť hráčov, ďalší sa k národnému tímu pred septembrovými súbojmi s Českom v Bratislave (4. septembra), resp. s Izraelom v Netanyi (7. septembra) pripoja postupne." povedal český kouč na tlačovej konferencii. Ďalší hráči sa pripoja k mužstvu v priebehu dňa a v pondelok by už mohli byť kompletní. "Slovákom už z 24-člennej nominácie vypadli aj kapitán Marek Hamšík, hráči zo zámorskej MLS Ján Greguš a Albert Rusnák, ako aj zranený brankár Martin Dúbravka. "" dodal Hapal.Súboj s Českom bude pre Slovákov prvý zápas v tomto kalendárnom roku pre koronakrízu. Po septembrovom dvojzápase nastúpia vo štvrtok 8. októbra na domácej pôde v semifinále baráže EURO 2020 proti Írsku. "" povedal tréner SR na margo najbližšieho súpera.Kapitánsku pásku by mal počas Hamšíkovej neúčasti prevziať Juraj Kucka. "" potvrdil Hapal.Pre Slovákov je veľkou komplikáciou fakt, že po návrate z Izraela bude musieť byť celá výprava podľa teraz platných nariadení v desaťdňovej karanténe. Hapalovi sa to veľmi nepozdáva, reálne totiž hrozia ďalšie vynútené zmeny. "" vysvetlil Hapal.