Slováci budú vo Švédsku bez Pekaríka

Bratislava 15. novembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík neodohrá kľúčový zápas C-divízie Ligy národov vo Švédsku. Pred piatkovým odletom to potvrdil tréner národného tímu Francesco Calzona.



Tridsaťosemročného pravého obrancu MŠK Žilina trápili uplynulé dni zdravotné problémy. Jeho štart bol najskôr otázny a hoci sa po vyšetreniach ukázalo, že je na sobotňajší duel v Štokholme pripravený, štartovať v ňom napokon nebude. "Prakticky všetci sú v poriadku, okrem Pekyho, ktorý má problémy a bude mimo," uviedol Calzona na mediálnom brífingu na letisku.



Víťaz sobotného zápasu si zabezpečí priamy postup do B-divízie, zdolaný má už istotu účasti v play off. Ak sa zápas skončí remízou, bližšie k postupu bude mať pre lepšie skóre Švédsko. Úvodný výkop je na programe o 20.45 h.