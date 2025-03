Španieli remizovali v 1. štvrťfinálovom dueli v Holandsku 2:2

prvé zápasy štvrťfinále Ligy národov



Holandsko - Španielsko 2:2 (1:1)



Góly: 28. Gakpo, 46. Reijnders - 9. N. Williams, 90.+3 Merino, ČK. 82. Hato (Hol.)







Chorvátsko - Francúzsko 2:0 (2:0)



Góly: 26. Budimir, 45.+1 Perišič







Dánsko - Portugalsko 1:0 (0:0)



Gól: 78. Höjlund







Taliansko - Nemecko 1:2 (1:0)



Góly: 9. Tonali - 49. Kleindienst, 76. Goretzka







prvé zápasy play off



A/B-divízia:



Turecko - Maďarsko 3:1 (1:1)



Góly: 9. Kökcü, 69. Aktürkoglu, 73. Kahveci - 25. Schäfer. Rozhodovali: KRUŽLIAK - HANCKO, POZOR (všetci SR)







Ukrajina - Belgicko 3:1 (0:1)



Góly: 66. Gucuľjak, 73. Vanat, 79. Zabarnyj - 40. Lukaku, hralo sa v Murcii







Rakúsko - Srbsko 1:1 (1:0)



Góly: 37. Gregoritsch - 62. Samardžič







Grécko - Škótsko 0:1 (0:1)



Gól: 32. McTominay (z 11 m)







B/C-divízia:



Arménsko - Gruzínsko 0:3 (0:2)



Góly: 37. a 59. Mikautadze, 33. Kočorašvili







Kosovo - Island 2:1 (1:1)



Góly: 19. Dellova, 58. Rexhbecaj - 22. Oskarsson







Bulharsko - Írsko 1:2 (1:2)



Góly: 6. Petkov - 21. Azaz, 42. Doherty







SLOVENSKO - Slovinsko 0:0



Rozhodcovia: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.), ŽK: Petrovič (Slovinsko), 12.545 divákov.



SLOVENSKO: Dúbravka – Gyömbér, Vavro (11. Obert) (46. Mesík), Škriniar, Hancko – Bero, Lobotka, Duda (84. Bénes) – Suslov, Boženík (78. Mráz), Haraslín (78. Schranz)



Slovinsko: Oblak – Karničnik, Drkušič, Bijol, Janža – Lovrič (90. Zeljkovič), Petrovič, Elšnik (79. Stankovič) – Stojanovič (79. Horvat), Mlakar (31. Vipotnik) – Šeško (90. Kramer)

Bratislava 20. marca (TASR) - Futbalisti Španielska remizovali v prvom zápase štvrťfinále Ligy národov na pôde Holandska 2:2. Prehru obhajcov trofeje odvrátil v tretej minúte nadstaveného času Mikel Merino. Dobrú východiskovú pozíciu si pred nedeľnou odvetou vytvorili Nemci, ktorí otočili duel v Miláne a vyhrali nad domácimi Talianmi 2:1. Dôležitý krok smerom k postupu do semifinále urobili Chorváti, ktorí vo štvrtok zdolali doma Francúzsko 2:0.V Rotterdame začali lepšie Španieli, úradujúcich majstrov Európy poslal v 9. minúte do vedenia z otočky Nico Williams, ktorý zúročil skvelú prácu Laminea Yamala pri napádaní a následnú prihrávku Pedriho. Domácim sa podarilo vyrovnať v 28. minúte, keď Justin Kluivert posunul loptu v šestnástke na Codyho Gakpa a ten trafil po zemi k bližšej žrdi. "Oranjes" boli potom aktívnejší, blízko ku gólu bol Tijjani Reijnders, ale jeho volej preletel tesne ponad brvno. Vynahradil si to hneď po prestávke, keď po prihrávke Jeremieho Frimponga z pravej strany namieril z prvej presne k žrdi - 2:1. Holanďanom skomplikovalo situáciu vylúčenie Jorrela Hata z 82. minúty. Tesný náskok napokon neudržali, keď v nadstavení inkasovali po akcii Williamsa a dorážke Merina. "La Furia Roja" tak predĺžila sériu bez prehry, naposledy podľahla 22. marca 2024 v príprave Kolumbii (0:1).Taliani mali v Miláne v úvode navrch. V 9. minúte vyslal Nicolo Barella výstavnú kolmicu na Mattea Politana, ktorý z pravej strany poslal loptu do pokutového územia, kde Sandro Tonali nekompromisne zakončil do odkrytej brány - 1:0. Po prestávke sa Nemci vzchopili a za aktivitu boli odmenení dvoma gólmi. Na oba prihral Joshua Kimmich, najprv posadil presný center na hlavu Tima Kleindiensta a v 76. minúte po jeho rohovom kope rozhodol o triumfe hostí hlavičkou Leon Goretzka. Víťaz tohto dvojzápasu bude v A-skupine európskej kvalifikácie MS 2026 spolu so Slovenskom, Severným Írskom a Luxemburskom. Zároveň zorganizuje júnový finálový turnaj LN.Reprízu finále MS 2018 odštartovali lepšie Chorváti. Andrej Kramarič síce v 8. minúte nepremenil pokutový kop, keď loptu vykopol Mike Maignan, ale v 26. minúte už skóroval hlavičkou Ante Budimir. Tesne pred odchodom do šatní zvýšil náskok "šachovnicových" parádnym volejom Ivan Perišič. Francúzi mali svoje šance, hrozil najmä navrátilec do zostavy Kylian Mbappe, ktorý však stroskotal na brankárovi Dominikovi Livakovičovi. "Les Bleus" v druhom dejstve zatlačili domácich, ale Ousmana Dembeleho dvakrát vychytal Livakovič a tak sa už skóre nezmenilo. V ďalšom stretnutí Dáni zdolali Portugalsko 1:0. Domáci si vytvorili množstvo šancí, no v koncovke sa im dlho nedarilo, v 24. minúte zahodil pokutový kop Christian Eriksen. Štvrťhodinu pred koncom napokon rozhodol o víťazstve Dánov Rasmus Höjlund.V prvom zápase play off o účasť v A-divízii domáci Turci zdolali Maďarsko 3:1. Po vyrovnanom prvom polčase strhli v druhom dejstve víťazstvo na svoju stranu gólmi Kerema Aktürkoglua a Irfana Cana Kahveciho, ktoré padli v priebehu štyroch minút. Duel v Istanbule viedli slovenskí rozhodcovia na čele s hlavným Ivanom Kružliakom, asistovali mu Branislav Hancko a Ján Pozor, štvrtým rozhodcom bol Peter Kráľovič a systém VAR mali na starosti Michal Očenáš s Martinom Dohálom. Ukrajina otočila v druhom polčase duel s Belgickom a na neutrálnej pôde v španielskej Murcii zvíťazila 3:1. V ďalších zápasoch Rakúšania remizovali vo Viedni so Srbskom 1:1 a Škóti triumfovali v Grécku 1:0.V play off medzi B a C-divíziou vyhrali Gruzínci v Jerevene nad Arménskom hladko 3:0. Za domácich nastúpil aj krídelník Tigran Barseghjan, naopak v drese hostí chýbal jeho spoluhráč zo Slovana Bratislava Guram Kašia. Skúsenému obrancovi doprial reprezentačný tréner Willy Sagnol voľno počas nabitého programu, rovnako ako opore Paríža St. Germain Chvičovi Kvaracchelijovi. V nedeľnej odvete by mali obaja nastúpiť. Dva góly v kaukazskom derby strelil Georges Mikautadze, na druhý mu prihral bývalý hráč "belasých" Giorgi Čakvetadze.