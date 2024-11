VIDEO: V nominácii Slovenska aj Lobotka, medzi brankármi Greif

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na zápasy Ligy národov vo Švédsku (16.11.) a proti Estónsku (19.11.)



Brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Greif (RCD Mallorca



Obrancovia: Peter Pekarík (MŠK Žilina), Peter Kováčik (Jagiellonia Bialystok), Norbert Gyömbér (Al-Kholood Club), Denis Vavro (VfL Wolfsburg), Ľubomír Šatka (Samsunspor), Milan Škriniar (Paríž Saint-Germain), Adam Obert (Cagliari Calcio), Ivan Mesík (Heracles Almelo), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Samuel Kozlovský (Widzew Lodž)



Stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Ondrej Duda (Hellas Verona), László Bénes (1. FC Union Berlín), Tomáš Rigo (FC Baník Ostrava), Matúš Bero (VfL Bochum 1848), Christián Herc (FC DAC 1904 Dunajská Streda)



Útočníci: Ivan Schranz (Slavia Praha), Dávid Ďuriš (MŠK Žilina), Leo Sauer (NAC Breda), Ľubomír Tupta (FC Slovan Liberec), Tomáš Suslov (Hellas Verona), David Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Róbert Boženík (Boavista)







Realizačný tím:



Tréner: Francesco Calzona



Asistent trénera: Simone Bonomi



Asistent trénera: Gianluca Segarelli



Manažér tímu/asistent trénera: Marek Hamšík



Tréner brankárov: Ján Novota



Kondičný tréner: Alessandro Bulfoni



Kondičný tréner: David Brünn



Videoanalytik: Marco Brini



Technický manažér tímu: Giovanni Paolo De Matteis



Technický vedúci: Jakub Kojnok



Lekár: Zsolt Fegyveres



Lekár: Jozef Almási



Fyzioterapeut: Marián Drinka



Fyzioterapeut: Peter Hečko



Fyzioterapeut: Martin Nozdrovický



Masér: Mário Prelovský



Masér: Marko Kopas



Kustód: Marek Košáň



Kustód: Marek Beseda



Media manažér: Monika Jurigová



Bratislava 7. novembra (TASR) - V nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie na novembrové zápasy Ligy národov figuruje napriek zraneniu stehna Stanislav Lobotka. Prvýkrát pod trénerom Francescom Calzonom bude s národným tímom brankár Dominik Greif a po zranení sa vrátil jeden z najlepších strelcov ME 2024 Ivan Schranz. Premiérovo sa dostal do nominácie 22-ročný obranca Peter Kováčik.Lobotka nastúpil naposledy 14. októbra, práve v zápase Ligy národov na pôde Azerbajdžanu (3:1). Odvtedy vynechal štyri zápasy Serie A za Neapol, no mohol by nastúpiť v nedeľu na San Sire proti Interu Miláno.povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii Calzona. Od predošlého asociačného termínu odohral len 45 minút aj stredopoliar Matúš Bero.Greif bol naposledy na súpiske Slovenska v októbri 2021, v kvalifikačnom zápase na MS na pôde Chorvátska (2:2). Na pozícii tretieho brankára bol pod Calzonom dlhodobejšie Henrich Ravas, no tréner chcel obmeniť brankárske trio a vidieť gólmana Mallorcy s reprezentáciou. Prvý nominovaný brankár je tradične Martin Dúbravka a dvojkou Marek Rodák.vysvetlil Calzona ohľadom nominovania 27-ročnného brankára, ktorý odohral v tejto sezóne sedem zápasov v najvyššej španielskej súťaži.Schranz bol mimo diania od začiatku septembra a odvtedy odohral len 30 minút v zápase Českého pohára proti štvrtoligistovi. Spomedzi ďalších opôr chýbajú zranený krídelník Lukáš Haraslín i stredopoliar Juraj Kucka. Calzona však nechcel brať zranených hráčov ako výhovorku:Pravý obranca Kováčik pôsobí v poľskej Jagiellonii Bialystok.vysvetlil tréner. Spomedzi obrancov sa vrátil po vyše dvoch rokoch stopér Ivan Mesík z holandského Heracles Almelo. Pre 23-ročného hráča je to taktiež premiéra pod Calzonom, ktorý ho nominoval v rámci rozširovania kádra o mladších hráčov. Z tohto dôvodu uvažoval taliansky kouč aj o zaradení 19-ročného Nina Marcelliho zo Slovanu Bratislava. Mladého krídelníka nakoniec nepovolal, keďže sa pripravuje s reprezentáciou do 21 rokov na budúcoročné domáce ME v tejto vekovej kategórii.Slováci bojujú v C-divízii so Švédskom o priamy postup do B-divízie Ligy národov. Doma s ním remizovali 2:2 a na jeho pôde sa predstavia v sobotu 16. novembra. Účinkovanie v prvej skupine ukončiao tri dni neskôr v Trnave proti Estónku. Prvý zápas na jeho pôde vyhrali 1:0. Slovensko má už teraz istú účasť v play off o postup do vyššej divízie.