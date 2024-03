Futbalistom roka 2023 je Lobotka, trénerom Weiss starší

Na snímke Leo Sauer, ktorý získal Cenu Petra Dubosvkého pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov, drží zarámovaný dres s číslom 10 počas ďakovnej reči na vyhlásení výsledkov galavečera Futbalista roka za rok 2023, tradičnej ankety Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Bratislave v utorok 19. marca 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke Vladimír Weiss st. (ŠK Slovan Bratislava), ktorý sa stal trénerom roka, vystupuje s ďakovnou rečou na vyhlásení výsledkov galavečera Futbalista roka za rok 2023, tradičnej ankety Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Bratislave v utorok 19. marca 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke Mária Mikolajová, ktorá sa stala najlepšou futbalistkou Slovenska v tradičnej ankete Slovenského futbalového zväzu (SFZ) za rok 2023 v Bratislave v utorok 19. marca 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke Pavol Molnár (vľavo) a Peter Dubovský, ktorí boli uvedení In memoriam do Siene slávy slovenského futbalu na vyhlásení výsledkov galavečera Futbalista roka za rok 2023, tradičnej ankety Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Bratislave v utorok 19. marca 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke zľava Ľubomír Moravčík, Ivan Hrdlička a Vojtech Masný, ktorých uviedli do Siene slávy slovenského futbalu na vyhlásení výsledkov galavečera Futbalista roka za rok 2023, tradičnej ankety Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Bratislave v utorok 19. marca 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Výsledky:



Futbalista roka 2023:



1. Stanislav Lobotka (SSC Neapol) 330



2. Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam) 251



3. Milan Škriniar (Inter Miláno / PSG) 191



4. Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava) 123



5. Lukáš Haraslín (Sparta Praha) 118



6. Martin Dúbravka (Newcastle United) 53



7. Denis Vavro (FC Kodaň) 7



8. Vladimír Weiss ml. (ŠK Slovan Bratislava) 6



9. Róbert Polievka (MFK Dukla B. Bystrica) 5



10. Ondrej Duda (Hellas Verona) 4



11. Ivan Schranz (Slavia Praha) 2



Peter Pekarík (Hertha Berlín) 2



13. Matúš Bero (Vitesse Arnhem / VfL Bochum) 1



Róbert Boženík (Boavista Porto) 1



Róbert Mak (Sydney FC) 1







Cena Petra Dubovského:



1. Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam) 127



2. Adam Obert (Cagliari Calcio) 71



3. Adrián Kaprálik (Górnik Zabrze) 54



4. Tomáš Suslov (Hellas Verona) 52



5. Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava) 33



6. Sebastian Kóša (FC Spartak Trnava) 32



7. Ľubomír Belko (MŠK Žilina) 20



8. Artur Gajdoš (AS Trenčín) 18



9. Timotej Jambor (MŠK Žilina) 12



10. Mário Sauer (MŠK Žilina) 2



Dominik Hollý (AS Trenčín) 2



David Strelec (Reggina Calcio / ŠK Slovan Bratislava 2



13. Adam Gaži (MFK Tatran Liptovský Mikuláš ( MFK Skalica) 1



Máté Szolgai (FC ŠTK 1914 Šamorín / FC DAC 1904 Dunajská Streda) 1



Roman Čerepkai (FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble) 1



Šimon Faško (FK Železiarne Podbrezová) 1



Alexander Selecký (MFK Ružomberok) 1



Lucas Demitra (FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble / AS Trenčín) 1



Adam Griger (Cagliari Calcio U19 / Club Recreativo Granada B) 1







Tréner roka 2023



1. Vladimír Weiss st. (ŠK Slovan Bratislava) 178



2. Francesco Calzona (Reprezentácia SR A) 130



3. Michal Gašparík (FC Spartak Trnava) 87



4. Roman Skuhravý (FK Železiarne Podbrezová) 12



5. Jaroslav Hynek (MŠK Žilina) 8



6. Adrian Guľa (FC DAC 1904 Dunajská Streda) 5



Jaroslav Kentoš (Reprezentácia SR 21) 5



8. Michal Ščasný (MFK Dukla Banská Bystrica ( Othellos Athienou FC) 4



9. Martin Ševela (Al-Adalah FC / Al-Okhdood Club) 3



10. Zsolt Hornyák (Puskás Akadémia FC) 2



Peter Struhár (MFK Ružomberok / MFK Zemplín Michalovce) 2



12. Zdenko Frťala (FK Teplice) 1



Peter Németh (FC St. Pauli)







Najlepší hráč Fortuna Ligy 2023



1. Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava) 170



2. Aleksandar Čavrič (ŠK Slovan Bratislava) 111



3. Róbert Polievka (Dukla Banská Bystrica) 81



4. Vladimír Weiss ml. (ŠK Slovan Bratislava) 21



5. Nikola Krstovič (DAC 1904 Dunajská Streda) 12



6. Dávid Ďuriš (MŠK Žilina) 5



7. Ľubomír Belko (MŠK Žilina) 4



8. Jaba Kankava (ŠK Slovan Bratislava) 3



Adrián Kaprálik (MŠK Žilina) 3



Kelvin Ofori (FC Spartak Trnava) 3



11. Timotej Jambor (MŠK Žilina) 2



Samuel Gidi (MŠK Žilina) 2



Matúš Kmeť (AS Trenčín) 2



14. Kristián Koštrna (FC Spartak Trnava) 1



Tigran Barseghyan (ŠK Slovan Bratislava) 1



Marek Kristián Bartoš (FK Železiarne Podbrezová) 1



Yhoan Andzouana (DAC 1904 Dunajská Streda) 1



Milan Borjan (ŠK Slovan Bratislava) 1



Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava) 1



Dávid Strelec (ŠK Slovan Bratislava) 1







Futbalistka roka 2023



1. Mária Mikolajová (SKN St. Pölten) 82



2. Martina Šurnovská (Slavia Praha) 73



Diana Bartovičová (Slavia Praha) 73



4. Dominika Škorvánková (Montpellier HSC / FC Como)67



5. Mária Korenčiová (FC Como) 57



6. Patrícia Hmírová (Sporting de Huelva) 43



7. Tamara Morávková (Slavia Praha) 38



8. Diana Lemešová (SKN St. Pölten) 36



9. Patrícia Fischerová (IFK Kalmar / AIK Štokholm) 13



10. Jana Vojteková (SC Freiburg / FC Bazilej) 7



11. Katarína Vredíková (Spartak Myjava) 5



12. Kristína Panáková (Neulengbach SV) 4



13. Ľudmila Maťavková (Club Bruggy / Anderlecht Brusel) 3



Kristína Košíková (Slavia Praha) 3



15. Andrea Bogorová (Spartak Myjava) 2



16. Victoria Kaláberová (OFI Kréta) 1



Klaudia Fabová (Górnik Leczna) 1



Sofia Anna Škerdová (ŠK Slovan Bratislava / 1. FC Slovácko) 1



Karolína Bayerová (1. FC Slovácko)







Prehľad doterajších víťazov ankety Futbalista roka SR, Cena Jána Popluhára:



rok 1993: Peter Dubovský



rok 1994: Vladimír Kinder



rok 1995: Dušan Tittel



rok 1996: Dušan Tittel



rok 1997: Dušan Tittel



rok 1998: Jozef Majoroš



rok 1999: Vladimír Labant



rok 2000: Szilárd Németh



rok 2001: Ľubomír Moravčík



rok 2002: Miroslav Karhan



rok 2003: Vladimír Janočko



rok 2004: Marek Mintál



rok 2005: Marek Mintál



rok 2006: Róbert Vittek



rok 2007: Martin Škrtel



rok 2008: Martin Škrtel



rok 2009: Marek Hamšík



rok 2010: Marek Hamšík



rok 2011: Martin Škrtel



rok 2012: Martin Škrtel



rok 2013: Marek Hamšík



rok 2014: Marek Hamšík



rok 2015: Marek Hamšík



rok 2016: Marek Hamšík



rok 2017: Marek Hamšík



rok 2018: Marek Hamšík



rok 2019: Milan Škriniar



rok 2020: Milan Škriniar



rok 2021: Milan Škriniar



rok 2022: Milan Škriniar



rok 2023: Stanislav Lobotka







Prehľad doterajších víťazov ankety Futbalista roka do 21 rokov, Cena Petra Dubovského:



rok 2000: Ľubomír Meszároš



rok 2001: Róbert Vittek



rok 2002: Róbert Vittek



rok 2003: Roland Števko



rok 2004: Milan Ivana



rok 2005: Martin Škrtel



rok 2006: Dušan Švento



rok 2007: Marek Hamšík



rok 2008: Marek Hamšík



rok 2009: Miroslav Stoch



rok 2010: Miroslav Stoch



rok 2011: Róbert Mak



rok 2012: Róbert Mak



rok 2013: Norbert Gyömbér



rok 2014: Ondrej Duda



rok 2015: Matúš Bero



rok 2016: Milan Škriniar



rok 2017: Denis Vavro



rok 2018: Dávid Hancko



rok 2019: Róbert Boženík



rok 2020: Dávid Strelec



rok 2021: Tomáš Suslov



rok 2022: Tomáš Suslov



rok 2023: Leo Sauer

Bratislava 19. marca (TASR) - Najlepším futbalistom Slovenska sa stal po prvý raz Stanislav Lobotka. Stredopoliar SSC Neapol zvíťazil v tradičnej ankete Slovenského futbalového zväzu (SFZ) za rok 2023 pred Dávidom Hanckom a Milanom Škriniarom. Cenu Petra Dubosvkého pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov získal Leo Sauer.Dvadsaťdeväťročný Lobotka sa na 1. priečke umiestnil na 52 hlasovacích lístkoch, celkovo sa v ankete objavilo 73 hlasujúcich. Hancko mal o 79 bodov menej. Šesť hráčov obhájilo účasť v TOP 10 z minulého roka (Martin Dúbravka, Dávid Hancko, Juraj Kucka, Stanislav Lobotka, Milan Škriniar a Vladimír Weiss ml.). Traja hráči (Lukáš Haraslín, Róbert Polievka, Denis Vavro) sa v desiatke objavili po prvý raz. Ondrej Duda sa do nej vrátil po ročnej pauze a najdlhšiu sériu účastí v top 10 má na konte Juraj Kucka. V TOP 10 sa umiestnil nepretržite od roku 2010, celkovo zaznamenal 14. účasť.Cenu Petra Dubovského získal Leo Sauer. Útočník Feyenoordu Rotterdam triumfoval pred Adamom Obertom (Cagliari Calcio) a Adriánom Kaprálikom (Górnik Zabrze). Víťaz predchádzajúcich dvoch ročníkov Tomáš Suslov skončil piaty. Trio Obert, Suslov a Kaprálik figurovalo aj v minuloročnom rebríčku TOP 5. Pre dvojicu Nino Marcelli - Leo Sauer je to prvá účasť v prvej päťke.Trénerom roka sa stal Vladimír Weiss starší. Získal štvrté prvenstvo v rade a celkovo šieste v rámci tradičnej ankety vyhlasovanej od roku 2009.uviedol Weiss. Druhý skončil reprezentačný tréner SR Francesco Calzona a tretí Michal Gašparík zo Spartaka Trnava.Stredopoliar Juraj Kucka zo Slovana Bratislava sa stal najlepším hráčom Fortuny Ligy. V ankete triumfoval po prvý raz, v minuloročnej ankete mu patrilo 9. miesto. Rekordérom je naďalej Viktor Pečovský, ktorý bol najlepším ligovým hráčom v rokoch 2012, 2014 a 2015 (v roku 2015 na spoločnom 1. mieste s Matúšom Berom). Zastúpenie v TOP 10 má 5 klubov, najväčšie klubové zastúpenie v prvej desiatke má majstrovský Slovan Bratislava (4 hráči, z toho 3 v prvej štvorke). Sú v nej štyria legionári (Aleksandar Čavrič, Nikola Krstovič, Jaba Kankava a Kelvin Ofori).Trofej pre najlepšiu futbalistku roka si odniesla Mária Mikolajová. Až 9 hráčok obhájilo účasť v desiatke z minulého roka (Bartovičová, Fischerová, Hmírová, Korenčiová, Mikolajová, Morávková, Škorvánková, Šurnovská, J. Vojteková). Diana Lemešová si pripísala premiérovú účasť.Súčasťou slávnostného večera na Bratislavskom hrade bolo aj vyhlásenie ceny fanúšika, do hlasovania za zapojilo takmer 20-tisíc priaznivcov. Trofej si odniesli Tamara Morávková a Dávid Hancko.Sieň slávy slovenského futbalu doplnili Peter Dubovský a Pavol Molnár in memoriam, Vojtech Masný, Ivan Hrdlička a Ľubomír Moravčík.Konečné poradie je výsledkom hlasovania zástupcov médií a členov Slovenskej Futbalovej Akadémie (SFA) - združujúcej slovenské futbalové legendy, osobnosti, odborníkov, bývalých hráčov a trénerov.