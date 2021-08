Manchester City doma deklasoval Arsenal 5:0, kanonieri sú poslední

3. kolo Premier League:



Manchester City - Arsenal Londýn 5:0 (3:0)



Góly: 7. Gündogan, 12 a 84. Torres, 43. Jesus, 53. Rodri, ČK: 36. Xhaka

Londýn 28. augusta (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn prežívajú najhorší štart do sezóny vo svojej klubovej histórii. "Kanonieri" po dvoch prehrách s Brentfordom a FC Chelsea (oba zápasy 0:2) podľahli aj v sobotnom zápase 3. kola Premier League na ihrisku Manchestru City 0:5. Zverenci Mikela Artetu sú v tabuľke poslední so skóre 0:9.Arsenal inkasoval po prvý raz už v 7. minúte, keď sa po centri do šestnástky presadil hlavou Ilkay Gündogan. O päť minút neskôr zvýšil Ferran Torres na 2:0 a v 36. minúte skomplikovalo hosťom vylúčenie Granita Xhaku, ktorý po nebezpečnom sklze videl červenú kartu. Do konca polčasu dal Gabriel Jesus tretí gól. Po prestávke zavŕšili hladký triumf domácich Rodri a opäť Torres.