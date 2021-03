Manchester United zdolal v mestskom derby City 2:0 a znížil manko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Premier League - 27. kolo:



West Bromwich Albion - Newcastle United 0:0

/Dúbravka odchytal za hostí celý zápas/



FC Liverpool - FC Fulham 0:1 (0:1)

Gól: 45. Lemina



Manchester City - Manchester United 0:2 (0:1)

Góly: 2. Fernandes (z 11m), 50. Shaw

Londýn 7. marca (TASR) - Londýn 7. marca (TASR) - Futbalisti Manchestru United triumfovali v 185. mestskom derby 27. kola Premier League na ihrisku City 2:0 a svojmu rivalovi uštedrili prvú prehru po 28 zápasoch vo všetkých súťažiach. "Citizens" zároveň prišli o sériu pätnástich výhier v lige, 21 celkovo, a ich náskok na čele súťaže práve pred United sa scvrkol na jedenásť bodov.Hráči United mali výborný vstup do zápasu, už po niekoľkých sekundách sa prebil do pokutového územia Anthony Martial, kde ho fauloval Gabriel Jesus a rozhodca nariadil penaltu. Loptu si postavil Bruno Fernandes a i keď si Ederson na jeho strelu k ľavej žrdi siahol, gólu nezabránil. Domáci vyslali prvú strelu na bránku v 9. minúte z kopačky Ilkaya Gündogana, ale proti vysokému napádaniu súpera a organizovanej defenzíve sa presadzovali ťažko. V 25. minúte sa prezentoval dobrou strelou Oleksandr Zinčenko, Dean Henderson bol pozorný. Hostia boli ku koncu polčasu pasívni a tak sa otvorilo viac priestoru pre City. V 43. minúte ohrozil brankára z priameho kopu Kevin De Bruyne, chvíľu na to letela krížna strela Riyada Mahreza tesne vedľa.Ihneď po zmene strán predviedli oba tímy nebezpečné akcie, no kým Rodri trafil len do konštrukcie bránky, Luke Shaw sa po rýchlej akcii a prihrávke Marcusa Rashforda nemýlil - 0:2. V 55. minúte vyskúšal Edersona Daniel James a v 69. mohol rozhodnúť Martial. Po tom, čo rozhodca nechal hosťom výhodu, sa ocitol sám pred brankárom, ale pokazil zakončenie. Hráči City vystupňovali v záverečnej štvrťhodine tlak, Fodenova strela išla tesne vedľa, v 79. minúte mal tutovku Raheem Sterling, ale na päťke netrafil center Kylea Walkera. "Červení diabli" prežili krušné záverečné chvíle a z ihriska veľkého rivala si odniesli tri body. Dokopy ich majú na konte 54, City o jedenásť viac. Manchester United vyhral po dvoch bezgólových remízach s Chelsea a Crystal Palace a natiahol ligovú sériu bez prehry na ihriskách súperov na 22 duelov.Futbalisti majstrovského FC Liverpool nezažehnali výsledkovú krízu na domácej pôde ani v nedeľňajšom zápase 27. kola Premier League. "The Reds" podľahli Fulhamu 0:1 a sériu prehier na Anfield Road natiahli už na šesť stretnutí.O triumfe hostí, ktorí si v prvom polčase vypracovali viacero nebezpečných príležitostí, rozhodla situácia zo 45. minúty. Andrew Robertson odvrátil hlavou center Fulhamu, no len k Mohamedovi Salahovi, ktorý na hranici vlastnej šestnástky podcenil súboj s Mariom Leminom. Ten mu poľahky vypichol loptu, spracoval si ju a krížnou strelou rozvlnil sieť. Liverpool mal v druhej časti viac z hry a vypracovali si aj zopár šancí, ale volej Dioga Jotu výborne vyrazil Alphonse Areola a hlavička Sadia Maneho trafil žrď.Liverpool figuruje na 7. priečke so 43 bodmi, oproti svojim najbližším súperom v tabuľke však odohral až o dva zápasy viac. Tottenham, ktorý má o bod menej, ho mohol predbehnúť už v nedeľu večer po zápase s Crystal Palace. Fulham figuruje na 18. mieste.Hráči Newcastlu United v bránke s Martinom Dúbravkom remizovali na ihrisku West Bromwichu Albion 0:0. Pre slovenského reprezentanta to bolo prvé čisté konto pri treťom štarte v sezóne, v ktorej sa dlho trápil so zranením a následne vypadol zo základnej zostavy. Newcastle získal z uplynulých štyroch duelov len dva body a patrí mu 16. priečka v tabuľke, West Brom je devätnásty.