Hamšík prijal pozvanie od Calzonu na kemp v Šamoríne

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na júnový tréningový kemp v Šamoríne (4.6.-9.6.):



Brankári: Henrich Ravas (Widzew Lodž), Ľubomír Belko (MŠK Żilina), Richard Ludha (FK Železiarne Podbrezová), Marek Rodák (FC Fulham), Martin Dúbravka (Newcastle United)



Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha BSC), Michal Tomič (FK Mladá Boleslav), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Sebastián Kóša (Spartak Trnava), Tomáš Nemčík (MŠK Žilina), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Vernon De Marco (Slovan Bratislava), Norbert Gyömbér (US Salernitana)



Stredopoliari: Artur Gajdoš, Samuel Lavrinčík (obaja AS Trenčín), Christián Herc (Grasshopper Zürich), Máté Szolgai (FC ŠTK 1914 Šamorín), Mário Sauer (MŠK Žilina), Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Tomáš Suslov (FC Groningen), Marek Hamšík (Trabzonspor)



Útočníci: Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Róbert Mak (Sydney FC), Dávid Ďuriš (MŠK Žilina), Ivan Schranz (Slavia Praha), Erik Jirka (Viktoria Plzeň), Róbert Polievka (Dukla B. Bystrica), Ladislav Almási (Baník Ostrava), Róbert Boženík (Boavista Porto), David Strelec (Reggina 1914)







Náhradníci:



Obrancovia: David Hrnčár (SK Beveren), Adam Obert (Cagliari Calcio), Alexander Mojžiš (MFK Ružomberok), Branislav Sluka (Dynamo Č. Budějovice)



Stredopoliari: Šimon Faško (FK Železiarne Podbrezová), Adrián Kaprálik (MŠK Žilina)



Útočníci: Ľubomír Tupta (Slovan Liberec), Adam Griger (Cagliari Calcio), Tomáš Bobček (MFK Ružomberok), Erik Prekop (Bohemians 1905)







Realizačný tím:



Hlavný tréner: Francesco Calzona



Asistenti trénera: Gianluca Segarelli, Simone Bonomi



Tréner brankárov: Ján Novota



Kondiční tréneri: Alessandro Bulfoni, David Brünn



Videoanalytik: Marco Brini



Technický manažér: Giovanni Paolo De Matteis



Lekári: Zsolt Fegyveres, Jozef Almási



Fyzioterapeuti: Marián Drinka, Peter Hečko, Martin Nozdrovický



Masér: Mário Prelovský



Kustódi: Ján Beniak, Marek Košáň



Technický vedúci: Jakub Kojnok





Bratislava 1. júna (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia absolvuje pred júnovým dvojzápasom kvalifikácie ME 2024 na Islande a v Lichtenštajnsku päťdňový kemp v Šamoríne. Objavia sa na ňom viacerí mladí hráči a tiež Marek Hamšík. Bývalý reprezentačný kapitán a rekordér v počte štartov i gólov prijal pozvánku od trénera Francesca Calzonu, hoci vlani v máji sa rozhodol ukončiť kariéru v národnom tíme.uviedol Calzona pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.Kemp sa bude konať od 4. do 9. júna v Šamoríne.vysvetlil Calzona. Od 11. júna sa hráči presťahujú do Senca, kde bude vo večerných hodinách zraz.Talianskemu kormidelníkovi robia vrásky na čele zdravotné problémy niektorých hráčov. Rozhodol sa preto osloviť Hamšíka, ktorý síce ukončil reprezentačnú kariéru a o pár dní uzavrie aj celú hráčsku kapitolu, ale je ochotný prísť. Stredopoliar Trabzonsporu odohral v rokoch 2007 až 2021 v najcennejšom drese 135 zápasov a strelil v nich 26 gólov. Debut absolvoval 7. februára 2007 v Jereze v prípravnom stretnutí Slovensko - Poľsko (2:2). Zúčastnil sa na MS 2010 aj ME 2016 a 2020.poznamenal Calzona.Trénera slovenskej reprezentácie mrzí, že nebude vidieť v akcii Dominika Hollého.dodal Calzona.Slováci získali v marcovom asociačnom termíne kvalifikácie ME 2024 štyri body za domácu bezgólovú remízu s Luxemburskom a víťazstvo 2:0 nad Bosnou a Hercegovinou. Na Islande sa predstavia v sobotu 17. júna o 20.45 SELČ, ďalší zápas J-skupiny v Lichtenštajnsku ich čaká v utorok 20. júna o 20.45.