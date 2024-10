OBROVSKÁ RADOSŤ: Slovenky vyhrali nad Walesom 2:1

Na snímke futbalistky Slovenska (vpravo) a Walesu (vľavo) stoja počas hymny pred prvým zápasom prvého kola play off o postup na budúcoročné ME Slovensko - Wales v Poprade 25. októbra 2024. Foto: TASR – František Iván

úvodný zápas 1. kola play off o postup na ME:



SLOVENSKO - Wales 2:1 (0:0)



Góly: 49. Šurnovská, 58. Mikolajová - 89. Morganová. Rozhodkyne: Frappartová - Sorianová, Rossignolová (všetky Fr.), ŽK: Mikolajová, Šurnovská - Jamesová, 2013 divákov.



SLOVENSKO: Korenčiová - Horváthová, Bartovičová, Košíková (80. Vredíková), Vojteková - Hmírová, Maťavková, Mikolajová (80. Kaláberová) - Fabová (90.+4 Škerdová), Morávková (59. Retkesová), Šurnovská (80. Panáková)



Wales: Clarková - Woodhamová, Laddová, Greenová, Evansová - Estcourtová (46. Griffithsová), Jamesová, Roweová (81. McAteerová), Hollandová (64. Morganová) - Jonesová (64. Fishlocková), Bartonová (81. Daviesová)

ďalší program Sloveniek v 1. kole play off o postup na ME:



odveta (utorok 29. októbra): Wales - SR (Cardiff, 20.15)



Poprad 25. októbra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky zvíťazili v úvodnom zápase 1. kola play off o postup na budúcoročné ME nad Walesom 2:1. Domáce hráčky viedli v Poprade po góloch Martiny Šurnovskej a Márii Mikolajovej 2:0, no v závere znížila Ffion Morganová. Duel sledovalo 2013 divákov, čo je najvyššia návšteva na slovenský ženský národný tím. Odveta je na programe budúci utorok v Cardiffe.Družstvo Petra Kopúňa dokázalo prekvapiť favorizované Walesanky, ktoré sú v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) o viac ako dvadsať miest vyššie. Šurnovská mala už v prvom polčase tri šance, no presadila sa až v úvode druhého dejstva. Dvojgólové vedenie zaradila presnou ľavačkou z priameho kopu Mikolajová, no Morganová znížila a pred odvetou je tak všetko otvorené. Víťaz dvojzápasu si zahrá opäť vo formáte doma - vonku o miestenku na záverečný turnaj s lepším z dvojice Gruzínsko - Írsko.Doteraz najviac divákov na zápas Sloveniek prišlo na štadión v Žiline v roku 2013, na súboj kvalifikácie MS 2015 proti favorizovanému Nemecku zavítalo pod Dubňom spolu 1128 divákov. Rekord spred deviatich rokov tak bol v piatok prekonaný takmer o tisíc fanúšikov.Walesanky boli v úvode aktívnejšie a už v 4. minúte sa mohla presadiť Estcourtová, ale tesne minula pravú žrď. Postupne sa dostali dopredu aj domáce, no strelu Mikolajovej bez problémov zneškodnila Clarková. Slovenky sa snažilisúpera a po dvadsiatich minútach im to vyšlo, Šurnovská sa uvoľnila v šestnástke, ale vo veľkej šanci nenamierila presne. Po polhodine hry vyšiel družstvu Kopúňa rýchly brejk, Fabová našla z pravej strany Šurnovskú, ktorá spálila ďalšiu veľkú príležitosť, keď opäť netrafila bránu. V 38. minúte opäť Šurnovská išla sama na bránu, no Clarková jej pokus vyrazila a Fabová z dorážky nedokázala trafiť odkrytú sieť.Po zmene strán zahrozili prvé domáce, Fabovej center si Greenová takmer zrazila do vlastnej siete. Z následneho rohového kopu Hmírovej sa dostala lopta k Šurnovskej, ktorá pravačkou spoza šestnástky prekonala Clarkovú. Slovenky po hodine hry zvýšili vedenie na 2:0, keď Mikolajová ľavačkou zakrútila loptu presne k pravej žrdi. V 71. minúte mal prvú stopercentnú šancu v zápas aj Wales, ale Roweová namierila tesne vedľa vedľa. Krátko na to Korenčiová podržala svoj tím po rohovom kope súpera a zneškodnila hlavičku Bartonovej. Favorit sa snažil spraviť niečo s výsledkom, Bartonová bola po centri v ďalšej príležitosti, alena Korenčiovú. V 89. minúte sa Walesanky vrátili späť do hry. Striedajúca Morganová sa uvoľnila v šestnástke a znížila na konečných 1:2.