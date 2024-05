Slováci prehrali s Poľskom 0:4 a nepostúpili do štvrťfinále

ME do 17 rokov:



C-skupina:



Poľsko - SLOVENSKO 4:0 (3:0)



Góly: 11. a 45. Izunwanne, 30. Pietuszewski, 68. Gieroba. Rozhodca: Fuxman (Izr.), ŽK: Stručka, Daniel (obaja SR)



zostava SR 17: Zajac - Turanský (85. Hlavatý), Daniel (46. Mišiak), Balog, Okál - Bačík (58. Osman), Stručka (58. Udvaros), Vlna - Lusale, Pira (80. Valko), Kováčik







Švédsko - Taliansko 1:2 (0:0)



Góly: 57. Bozicevic - 75. Cama, 80. Camarda







tabuľka:



1. Taliansko 3 3 0 0 6:1 9*



2. Poľsko 3 1 1 1 6:4 4*



---------------------------



3. Švédsko 3 0 2 1 3:4 2



4. SLOVENSKO 3 0 1 2 0:6 1



* - postup do štvrťfinále



Achnas 27. mája (TASR) - Slovenskí futbalisti nepostúpili do štvrťfinále ME hráčov do 17 rokov. V pondelkovom zápase C-skupiny v cyperskom Achnase prehrali s Poľskom 0:4 a v tabuľke skončili na poslednom štvrtom mieste. Mužstvo Branislava Fodreka predtým remizovalo so Švédskom (0:0) a podľahlo Taliansku (0:2).Poliaci rozhodli o svojom triumfe už v prvom polčase, keď sa dvakrát presadil Michael Izunwanne a raz Oskar Pietuszewski. Po hodine hry ešte upravil výsledok Stanislaw Gieroba. Vďaka trojbodovému víťazstvu obsadili druhé miesto v tabuľke. Ďalej postúpili aj víťaziTaliani, ktorí zdolali Švédsko 2:1. Švédi spolu so Slovákmi končia na turnaji už po skupinovej fáze. Štvrťfinále sa začína v stredu 29. mája.Slovenská sedemnástka sa na záverečnom turnaji majstrovstiev Európy tejto vekovej kategórie predstavila druhýkrát. V roku 2013 mal výber s hráčmi ako Denis Vavro či Lukáš Haraslín istú účasť ako usporiadateľ šampionátu. Slováci vtedy vyhrali A-skupinu v konkurencii Švédska, Rakúska a Švajčiarska, ale v semifinále neuspeli proti Taliansku.Cez kvalifikáciu sa na záverečný turnaj dostali "sokolíci" len pred 24 rokmi, v roku 2000, ešte v čase, keď európsky šampionát niesol názov majstrovstvá Európy do 16 rokov (hoci fakticky na nich štartovali z dnešného pohľadu výbery do 17 rokov). Zaujímavosťou je, že pri účasti Slovenska na záverečnom turnaji v roku 1997 bol v kádri aj súčasný tréner sedemnástky Fodrek.