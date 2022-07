Anglicko zdolalo vo finále ME19 Izrael 3:1 pp a získalo druhý titul

ME futbalistov do 19 rokov - finále:



Trnava



Izrael - Anglicko 1:3 pp (1:1, 1:0)



Góly: 40. Gloukh - 52. Doyle, 108. Chukwuemeka, 116. Ramsey. ŽK: Feingold, Kancepolsky, Turgeman, Madmon - Edwards, Doyle, Scott, Norton-Cuffy, Iroegbunam, Chukwuemeka. Rozhodoval: Nobre (Portug.), 3005 divákov.



Izrael: Zarfati - Feingold (90.+2 Ilay), Lemkin, Israelov, Revivo - Madmon, Gloukh, Kancepolsky (67. Nawi) - Abed Kassus (86. Yifrah), Ibrahim (67. Gorno), Lugassy (86. Turgeman)



Anglicko: Cox - Oyegoke (73. Norton-Cuffy), Quansah, Edwards, Doyle - Chukwuemeka, Scott (73. Iroegbunam) - Devine (85. Chambers), Bynoe-Gittens (57. Ramsey), Vale - Scarlett (106. Delap)

Prehľad finálových duelov ME19 (od roku 2002):



2002: Španielsko - Nemecko 1:0



2003: Taliansko - Portugalsko 2:0



2004: Španielsko - Turecko 1:0



2005: Francúzsko - Anglicko 3:1



2006: Španielsko - Škótsko 2:1



2007: Španielsko - Grécko 1:0



2008: Nemecko - Taliansko 3:1



2009: Ukrajina - Anglicko 2:0



2010: Francúzsko - Španielsko 2:1



2011: Španielsko - Česko 3:2 pp



2012: Španielsko - Grécko 1:0



2013: Srbsko - Francúzsko 1:0



2014: Nemecko - Portugalsko 1:0



2015: Španielsko - Rusko 2:0



2016: Francúzsko - Taliansko 4:0



2017: Anglicko - Portugalsko 2:1



2018: Portugalsko - Taliansko 4:3 pp



2019: Španielsko - Portugalsko 2:0



2020-2021: nehralo sa pre pandémiu COVID-19

Trnava 2. júla (TASR) - Futbalisti Anglicka sa stali majstrami Európy do 19 rokov. V piatkovom finále šampionátu na Slovensku zdolali v Trnave izraelských rovesníkov 3:1 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 108. minúte Carney Chukwuemeka, stredopoliar Aston Villy. Angličania získali druhý európsky titul v tejto vekovej kategórii po roku 2017, Izraelčania neuspeli v premiérovej finálovej účasti.Miestenky na MS 2023 hráčov do 20 rokov v Indonézii si okrem finalistov zabezpečili aj zdolané mužstvá zo semifinále Taliansko a Francúzsko, ako aj Slovensko vďaka triumfu v play off nad Rakúskom.Izrael zvolil identickú základnú zostavu ako v semifinále, v ktorom prekvapujúco vyradil Francúzsko. Anglicko spravilo tri zmeny v porovnaní s víťazstvom nad Talianskom. Izraelčania sa favorizovaného súpera, s ktorým prehrali v skupinovej fáze 0:1, nezľakli a na začiatku stretnutia boli aktívnejší. Oba tímy sa však borili s nepresnosťami v rozohrávke a hru kúskovali časté fauly. V prvom polčase dominovali pozorné defenzívy, na úvodnú gólovú príležitosť sa čakalo vyše 20 minút. Izraelčania poslali nebezpečný center z ľavého krídla, dvakrát ho tečovali, na konci akcie chýbal nabiehajúcemu Abedovi Kassusovi kúsok na zakončenie v blízkosti anglickej bránky. Ďalšiu veľkú možnosť si Izrael vypracoval po vyše polhodine hry, strelu Kancepolského i dorážku Abeda Kassusa zblokovali Angličania. Brankár Cox musel prvýkrát zasahovať až po strele Madmona z diaľky. V 40. minúte už Izraelčania vyjadrili svoju prevahu otvorením skóre. Lugassy si po rýchlom protiútoku počkal na Gloukha, ktorý sa individuálne presadil medzi dvoma anglickými obrancami a nekompromisnou bombou nedal Coxovi šancu. V nadstavenom čase izraelský brankár Zarfati nevyboxoval dlhý center, no bravúrne zneškodnil následné zakončenie Scarletta a uchoval najtesnejšie vedenie svojho tímu.Až táto situácia priniesla prvú strelu zaskočených Angličanov v zápase. Po zmene strán potrebovali predviesť viac, ak chceli pomýšľať na zvrat. V úvode druhého dejstva Zarfati nepresnou rozohrávkou takmer "nabil" súperovi na vyrovnanie, črtajúcu sa príležitosť Anglicka zmaril Lemkin. Angličania zvýšili obrátky, Bynoe-Gittens preveril Zarfatiho prudkou strelou k žrdi. Brankár vyrazil loptu na roh, z ktorého odcentroval Devine na vzdialenejšiu žrď, Quansah hlavičkoval naspäť do "ohňa", kde sa presadil Doyle a v 52. minúte z bezprostrednej blízkosti vyrovnal na 1:1. Odpovedať mohol Abed Kassus, ale na konci rýchlej kontry vystrelil nedôrazne. Hra sa otvorila a jej obraz čoraz viac diktovali Angličania, strelu Scarletta zblokovala izraelská obrana. V 76. minúte sa v šestnástke predral k strele striedajúci Ramsey, Zarfati skrotil jeho krížny pokus. Na opačnom konci sa bleskovo pripomenuli Izraelčania, Lugassy potiahol brejk a v pokutovom území našiel Abeda Kassusa, ktorého koncovku zblokovali Angličania. V 80. minúte mohol rozhodnúť Chukwuemeka, po sólovom prieniku trafil technickou strelou žrď, vzápätí vypálil tesne vedľa. O dve minúty neskôr odcentroval z ľavej strany Revivo a nebezpečnú hlavičku striedajúceho Gorna zlikvidoval Cox. Obe mužstvá mali náznaky aj v nadstavenom čase, ani jednému sa však nepodarilo strhnúť výsledok vo svoj prospech.V predĺžení ako prví zatlačili Izraelčania, Angličania odvrátili hrozbu vo svojej šestnástke. V 99. minúte Chukwuemeka v nádejnej streleckej pozícii nenamieril presne. V 108. minúte sa už ten istý hráč dočkal, keď dopravil loptu do siete po dlhom centri Valea do šestnástky. Zabudli naňho obrancovia Izraela a prihrávku nezachytil ani Zarfati. Prehrávajúci tím sa nevzdal, Gorno vystrelil tesne mimo a po tlaku v anglickej šestnástke zblokoval zakončenie Gloukha pred bránkovou čiarou Doyle. Definitívu dal Angličanom až Ramsey v 116. minúte, keď dorazil loptu do odkrytej bránky po tom, ako sa do šestnástky pretlačil Delap a jeho strelu dokázal Zarfati vyraziť iba k číhajúcemu hráčovi.