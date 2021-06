Belgičania vyhrali nad Ruskom 3:0, dva góly strelil Lukaku

B-skupina - 1. kolo:

Petrohrad

Belgicko - Rusko 3:0 (2:0)



Góly: 10. a 88. Lukaku, 34. Meunier. Rozhodovali: Lahoz – Devis, Palomar (všetci Šp.), bez kariet.



Belgicko: Courtois – Alderweireld, Boyata, Vertonghen (76. Vermaelen) – Castagne (27. Meunier), Dendoncker, Tielemans, T. Hazard – Mertens (72. E. Hazard), Lukaku, Carrasco (77. Praet)

Rusko: Šunin – Mário Fernandes, Semjonov, Džikija, Žirkov (43. Karavajev) – Ozdojev, Barinov (46. Divejev) – Zobnin (63. Muchin), Golovin, Kuzjajev (30. Čeryšev, 63. Mirančuk) – Dziuba



1. BELGICKO 1 1 0 0 3:0 + 3 3

2. FÍNSKO 1 1 0 0 1:0 + 1 3

3. DÁNSKO 1 0 0 1 0:1 - 1 0

4. RUSKO 1 0 0 1 0:3 - 3 0



Petrohrad 12. júna (TASR) - Futbalisti Belgicka zvíťazili nad Ruskom 3:0 v B-skupine EURO 2020. Dva góly zaznamenali už v prvom polčase, v ktorom skórovali Romelu Lukaku a Thomas Meunier. V 88. minúte sa druhýkrát v sobotnom zápase strelecky presadil Lukaku. Po 1. kole B-skupiny sú Belgičania na čele tabuľky o skóre pred Fínskom, ktoré zdolalo Dánov 1:0.Na ďalší zápas nastúpia vo štvrtok 17. júna od 18.00 SELČ v Kodani proti Dánsku. Rusi budú hrať v stredu od 15.00 SELČ v Petrohrade proti Fínsku.Belgičania ako favoriti od úvodu diktovali tempo a do vedenia išli v 10. minúte. Zaváhanie obrancu Semjonova, ktorý nespracoval Mertensov center, využil Lukaku, ktorý sa zorientoval a ľavačkou prestrelil brankára Šunina - 1:0. Rusi sa k sľubnej šanci dostali v 14. minúte, keď po rohovom kope Golovina hlavičkoval Fernandes, ale brankár Courtois bol pohotový. O štyri minúty Lukaku neušiel do brejku Džikijovi, spätnú prihrávku adresoval Dendonckerovi, ale ten netrafil bránku. Ten istý hráč mohol prevahu Belgičanov potvrdiť aj v 23. minúte, no brankár Šunin zmaril jeho šancu. V 34. minúte však vyrazil strelu spoza šestnástky iba pred nepokrytého Meuniera, ktorý nezaváhal - 2:0. V nadstavenom čase prvého polčasu sa individuálnou akciou prezentoval Carrasco, zvnútra šestnástky však prestrelil bránku.V druhom polčase sa dianie odohrávalo najmä medzi šestnástkami a dominovala skôr defenzívna hra. Rusi si dávali väčší pozor na chyby než v prvom dejstve, snažili sa o kombinačný futbal, ale organizovaná defenzíva Belgicka im robila problémy. Rusi sa snažili oživiť hru aj striedaniami, no ani tie nepriniesli gólové príležitosti. Naopak, v 88. minúte Meunier vysunul Lukakua, ktorý prekonal Šunina - 3:0.