Belgicko zdolalo Dánsko 2:1 a postupuje do osemfinále

B-skupina - 2. kolo:



Dánsko - Belgicko 1:2 (1:0)



Góly: 2. Poulsen - 55. T Hazard, 70. De Bruyne. Rozhodovali: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra (všetci Hol.), ŽK: Wass, Damsgaard, Jensen - T. Hazard, 23.395 divákov



Dánsko: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard (84. Skov Olsen) - Wass (62. Stryger Larsen), Höjbjerg, Delaney (72. Jensen), Maehle - Poulsen (62. Norgaard), Damsgaard (72. Cornelius), Braithwaite



Belgicko: Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Meunier, Tielemans, Dendoncker (59. Witsel), T. Hazard (90.+4 Vermaelen) - Mertens (46. De Bruyne), Lukaku, Carrasco (59. E. Hazard)

Tabuľka:



1. Belgicko 2 2 0 0 5:1 6



2. Rusko 2 1 0 1 1:3 3



3. Fínsko 2 1 0 1 1:1 3



4. Dánsko 2 0 0 2 1:3 0

Kodaň 17. júna (TASR) - Futbalisti Belgicka postúpili do osemifnále majstrovstiev Európy. Vo štvrtkovom stretnutí B-skupiny zvíťazili v Kodani nad domácimi Dánmi a po dvoch kolách majú na čele tabuľky plný počet 6 bodov. Dánsko utrpelo druhú prehru a bez bodu je posledné.Domáci viedli 1:0 zásluhou rýchleho gólu Yussufa Poulsena. Rozhodujúci vplyv na obrat v zápase mal Kevin De Bruyne. Kľúčový belgický stredopoliar sa zotavil zo zranenia tváre a tréner Roberto Martinez ho nasadil do druhého polčasu. De Bruyne najprv v 55. minúte prihral na vyrovnávajúci gól Thorganovi Hazardovi a o štvrťhodinu neskôr sám strelil víťazný zásah.Belgicko uzavrie púť skupinovou fázou v pondelok 21. júna proti Fínsku v Petrohrade, Dánsko odohrá svoj tretí duel v Kodani v ten istý deň s Ruskom (oba zápasy 21.00 SELČ).Dáni vleteli do svojho druhého domáceho vystúpenia raketovo a bolo ich plné ihrisko. Favorizovaní Belgičania im spočiatku vôbec nestíhali a už v 2. minúte sa stoper Denayer dopustil trestuhodnej chyby v rozohrávke, lopty sa zmocnil Höjbjerg a priťukol ju Poulsenovi, ktorý vošiel do šestnástky a prízemnou krížnou strelou prekonal Courtoisa v belgickej bránke. Dánsky tlak pokračoval aj po otváracom zásahu, Maehle sa z ľavého krídla vrútil do pokutového územia, kde obišiel Alderweireld, pred zakončením sa mu však pod nohy hodil Courtois. Ten vzápätí zneškodnil aj hlavičku Wass po centri aktívneho Maehleho. V 10. minúte hlavný rozhodca prerušil hru a oba tímy aplaudovali Christianovi Eriksenovi, ktorý sa po zástave srdca v stretnutí s Fínskom zotavuje v nemocnici. Podporu mu vyjadrili aj fanúšikovia na kodanskom Parken Stadium transparentnom "Celé Dánsko je s tebou, Christian". Domáci sa už dopredu púšťali o čosi umiernenejšie v porovnaní s úvodom duelu, no Belgičania stále nemali pevnú pôdu pod nohami a až po vyše dvadsiatich minútach mali prvý aký-taký úsek držania lopty. "Červení diabli" sa cez dánsku obetavosť nedostali do tempa počas celého prvého polčasu. V jeho závere mohol dokonca zdvojnásobiť náskok Damsgaard, ktorý sa v šestnástke zbavil dvoch obrancov a len tesne minul belgickú bránku.Belgicko vyskúšalo zvrátiť vývoj súboja polčasovým nasadením De Bruyneho za Mertensa. Priestor na strelu sa uvoľnil Delaneymu, jeho projektil preletel vedľa žrde a na Dánoch sa začalo mierne prejavovať, že ich výkon pred prestávkou musel stáť veľa síl. Belgičania už mali po zmene strán loptu častejšie na kopačkách a snažili sa o kombinácie a v 55. minúte sa im prvýkrát podarilo rozobrať pozornú defenzívu severanov a z prvej vyloženej príležitosti vyťažili vyrovnávajúci zásah. Lukaku sa presadil cez stopérov Kjaera aj Vestergaarda, v pokutovom území prihral striedajúcemu De Bruynemu, ten s prehľadom ešte posunul loptu úplne voľnému T. Hazardovi, ktorý už nemal problém skórovať do odkrytej siete. Spád zápasu čoraz viac vyhovoval Belgičanom, ich kvalita sa začala neodvratne prejavovať a skúsenosťami ju posilnili ďalší striedajúci hráči E. Hazard a Witsel. Favoriti si "oddychovou" pasážou s držaním lopty a prihrávkami v strede ihriska pripravili druhý neubrániteľný úder. Ten prišiel v 70. minúte, keď sa Lukaku uvoľnil v presile na pravom krídle, pred šestnástkou si narazili E. Hazard a T. Hazard, prvý menovaný pripravil streleckú pozíciu rozbehnutému De Bruynemu, ktorý takisto z prvej ľavačkou z hranice veľkého vápna poslal loptu k Schmeichelovej žrdi - 1:2. Dáni ešte v závere zabojovali o vyrovnanie, jeho strelu spoza šestnástky zlikvidoval Courtois, no dánsky útočník bol bližšie ku skórovaniu tri minúty pred koncom riadneho hracieho času, keď po centri Jensena hlavičkoval do brvna. Jensen potom v sľubnej možnosti prestrelil bránku. V nadstavenom čase išiel do šestnástky súpera aj dánsky brankár Schmeichel, Belgicko si však aj s kusom šťastia postrážilo trojbodový zisk.Kevin De Bruyne, autor gólu Belgicka: