Maďari získali cenný bod, s Francúzmi remizovali na ME 1:1

F-skupina - 2. kolo:



Budapešť:



Maďarsko - Francúzsko 1:1 (1:0)



Góly: 45+2. Fiola - 66. Griezmann. Rozhodovali: Oliver – Burt, Bennett (všetci Angl.), ŽK: Botka - Pavard.



Maďarsko: Gulácsi – Botka, Orbán, Att. Szalai – Á. Nagy – Négo, Kleinheisler (84. Lovrencsics), Schäfer (75. Cseri), Fiola – Ád. Szalai (26. Nikolics), Sallai



Francúzsko: Lloris – Pavard, Varane, Kimpembe, Digne – Pogba (76. Tolisso), Kanté, Rabiot (57. Dembele, 87. Lemar) – Griezmann – Benzema (76. Giroud), Mbappé



Na snímke vľavo hráč Francúzska Antoine Griezmann oslavuje vyrovnávajúci gól na 1:1 v zápase F-skupiny ME vo futbale Maďarsko - Francúzsko v Budapešti 19. júna 2021. Foto: TASR/AP

tabuľka:



1. Francúzsko 2 1 1 0 2:1 4



2. Portugalsko 1 1 0 0 3:0 3



3. Maďarsko 2 0 1 1 1:4 1



4. Nemecko 1 0 0 1 0:1 0

Budapešť 19. júna (TASR) - Budapešť 19. júna (TASR) - Futbalisti Maďarska sa postarali o prekvapenie, keď remizovali v sobotňajšom zápase F-skupiny ME 2020 s favorizovaným Francúzskom 1:1. Maďari išli do vedenia v nadstavenom čase prvého polčasu vďaka gólu Attilu Fiolu, v druhom dejstve vyrovnal Antoine Griezmann.Maďari majú v "prvý bod a pred záverečným zápasom majú šancu na postup. Francúzi majú na konte štyri body a sú blízko k postupu.Oba tímy uzavrú svoje účinkovanie v základnej skupine v stredu 23. júna zápasmi o 21.00 h. Maďari nastúpia v Mníchove proti domácemu Nemecku, Francúzi budú hrať v Budapešti s Portugalskom.Favorizovaní Francúzi boli vo väčšej časti prvého polčasu aktívnejší a od úvodu sa snažili režírovať hru. V 14. minúte sa do šance dostal Benzema, ale brankár Gulácsi zmaril jeho strelu z hranice šestnástky. O päť minút sa nepokrytý Mbappé dostal k hlavičke po centri Digneho, ale tesne minul bránu. Maďari mali dlho problémy so založením ofenzívnej akcie. Francúzi napádali ich rozohrávku a často hrozili domácim. Po polhodine hry však nevyšlo zakončenie ani Benzemovi, ktorý v rýchlosti namieril tesne vedľa ľavej žrde. Domáci šokovali súpera v nadstavenom čase, keď Sallai vysunul Fiolu, ktorý sa dostal za francúzsku obranu a po úniku prekonal Llorisa - 1:0.V 49. minúte si maďarský brankár poradil s pokusom Pogbu a o desať minút nevyronval ani Dembele, ktorý si v šestnástke spravil priestor na strelu, ale tej chýbala presnosť. V 66. minúte zvládli Francúzi štandardku súpera, po ktorej sa dostali do prečíslenia. V ňom Mbappeho prihrávku Orbán nešťastne tečoval priamo pred Griezmanna a ten pohotovo vyrovnal - 1:1. Francúzi sa snažili aj o druhý gól, ale ich ofenzívnej aktivite chýbal moment prekvapenia. Maďari napokon ubránili cennú remízu a neinkasovali ani v nadstavenom čase, v ktorom Francúzi vystupňovali tlak.