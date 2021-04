Dublin vypadne zo zoznamu dejísk EURO 2020

Londýn 22. apríla (TASR) – Dublin vypadne zo zoznamu dejísk futbalových ME 2020. Vo štvrtok o tom informovali britské médiá. V hlavnom meste Írska mala slovenská reprezentácia odohrať dva zápasy základnej E-skupiny proti Poľsku (14. júna) a Švédsku (18. júna). O dejiskách duelov definitívne rozhodne Európska futbalová únia (UEFA) počas piatkovej videokonferencie exekutívy.



Portál BBC Sport uviedol, že Dublin určite príde o tri stretnutia skupinovej fázy ako aj o osemfinálový súboj. Ten by sa mal podľa britskej televízie presunúť na štadión Wembley. V Írsku pravdepodobne v júni ešte nepustia divákov na štadión, pričom UEFA požadovala od všetkých usporiadateľských miest garancie, že sa počas zápasov dostanú na tribúny fanúšikovia.



Už v stredu vypadlo zo zoznamu dejísk Bilbao, kde mali Slováci uzavrieť svoje účinkovanie v základnej E-skupine proti domácemu Španielsku. Úrady v Baskicku dostali od UEFA vyrozumenie, že Bilbao nebude hostiť zápasy šampionátu. S týmto jednostranným rozhodnutím UEFA však regionálne autority a miestny organizačný štáb nesúhlasia a budú žiadať finančné kompenzácie.



Osem miest už dávnejšie potvrdilo, že na štadión fanúšikov pustí. Mníchov, Rím, Bilbao a Dublin dostali čas do 19. apríla na definitívne vyjadrenie, či a v akej miere povolia divácku účasť. Rím už ju medzičasom schválil. Španielska futbalová federácia (RFEF) ponúkla ako alternatívne dejisko Sevillu. Futbaloví fanúšikovia momentálne nemôžu ísť na štadióny nikde v Španielsku, v prípade Sevilly by mali o povolení rozhodnúť regionálne zdravotnícke úrady v Andalúzii.



EURO 2020 odštartuje 11. júna v Ríme, finále sa uskutoční 11. júla na londýnskom štadióne Wembley.