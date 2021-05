Sergio Ramos sa nezmestil do španielskej nominácie na EURO

Nominácia Španielska na EURO 2020:



Brankári: Unai Simon (Athletic Bilbo), David De Gea (Manchester United), Robert Sanchez (Brighton);



Obrancovia: Jose Gaya (Valencia), Jordi Alba (FC Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte, Eric Garcia (obaja Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), Cesar Azpilicueta (Chelsea)



Stredopoliari: Marcos Llorente (Atletico Madrid), Sergio Busquest (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Pedri (FC Barcelona), Thiago Alcantara (Liverpool), Koke (Atletico Madrid), Fabian Ruiz (Neapol)



Útočníci: Dani Olmo (RB Lipsko), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Alvaro Morata (Juventus Turín), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traore (Wolverhampton), Pablo Sarabia (Paríž Saint-Germain)

Madrid 24. mája (TASR) - Španielski futbalisti sa predstavia na majstrovstvách Európy bez Sergia Ramosa. Tridsaťpäťročný stopér Realu Madrid sa nezmestil do nominácie trénera Luisa Enriqueho.Dlhoročného kapitána národného tímu sužujú v tejto sezóne zranenia, podľa Enriqueho to bol hlavý dôvod, prečo sa rozhodol vynechať ho z 24-členného zoznamu. Definitívny menoslov musia tímy odovzdať do 1. júna, celkovo môžu tréneri nominovať 26 hráčov.povedal Enrique pre periodikum Marca.Ramos získal v roku 2010 so Španielskom titul majstra sveta. V rokoch 2008 a 2012 triumfoval na ME. Za reprezentáciu odohral 177 zápasov, čím utvoril svetový rekord, keď prekonal talianskeho brankára Gianluigiho Buffona. V uplynulej sezóne však odohral iba 21 z 52 zápasov.V tíme sa prvýkrát predstaví stopér Aymeric Laporte z Manchestru City. Francúzsky rodák iba nedávno získal španielske občianstvo a povolenie od FIFA zmeniť reprezentačnú príslušnosť. Vo výbere Luisa Enriqueho nefiguruje ani jeden hráč z Realu Madrid.