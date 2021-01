Sousa bude trénovať poľskú reprezentáciu

Varšava 18. januára (TASR) – Novým trénerom poľskej futbalovej reprezentácie bude Paulo Sousa. Portugalčan nahradí pri kormidle Jerzyho Brzeczeka, s ktorým v pondelok rozviazali zmluvu. Poľsko je súper Slovenska v základnej E-skupine na EURO 2020.



Päťdesiatročný Sousa naposledy pôsobil na lavičke klubu francúzskej Ligue 1 Girondins Bordeaux. Počas aktívnej kariéry dvakrát vyhral Ligu majstrov - v roku 1996 s Juventusom Turín a v ďalšej sezóne s Borussiou Dortmund. "Som hrdý na to, že budem tréner poľského národného tímu, je to pre mňa veľká česť. Poľsko je futbalová krajina. Pevne verím, že podpora, entuziazmus fanúšikov a ich viera v reprezentačný tím mám pomôžu v bojoch na EURO 2020," uviedol Sousa.



Od príchodu Portugalčana si v Poľsku veľa sľubujú. "Som presvedčený, že Paulo Sousa naplno ukáže svoje trénerské kvality, dodá poľskému národnému tímu nový impulz a pomôže mu svojimi bohatými medzinárodnými skúsenosťami," citovala agentúra DPA slová prezidenta Poľského futbalového zväzu Zbigniewa Bonieka.



Brzeczek na poľskú reprezentačnú lavičku zasadol 18. augusta 2018, keď nahradil Adama Nawalku po neúspešnom účinkovaní na svetovom šampionáte v Rusku. Pod jeho vedením sa "Bialo-czerwoni" kvalifikovali na odložené EURO 2020. Vlani v máji Brzeczek predĺžil s PZPN kontrakt do konca roka 2021.



Poliaci sa na európskom šampionáte stretnú v úvodnom súboji skupiny so Slovenskom v Dubline, následne sa predstavia v Bilbau proti domácim Španielom a v treťom súboji nastúpia opäť v Dubline proti Švédom.