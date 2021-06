EURO: Ukrajina zdolala Severné Macedónsko

C-skupina - 2. kolo:



Bukurešť



Ukrajina - Severné Macedónsko 2:1 (2:0)



Góly: 29. Jarmolenko, 34. Jaremčuk - 57. Alioski. Rozhodovali: Rapallini - Belatti, Bonfa (všetci Arg.), ŽK: Šaparenko - Velkovski, Avramovski



Ukrajina: Buščan - Karavajev, Zabarnyj, Matvijenko, Mykolenko - Stepanenko - Jarmolenko (70. Cygankov), Šaparenko (78. Sydorčuk), Zinčenko, Malinovskij (90.+2 Sobol) - Jaremčuk (70. Besedin)



Severné Macedónsko: Dimitrievski - S. Ristovski, Velkovski (86. Tričkovski), Musliu - Nikolov (46. Trajkovski), Ademi (86. Ristevski), Spirovski (46. Čurlinov), Alioski - Bardhi (77. Avramovski) - Pandev, Elmas

Tabuľka:



1. Rakúsko 1 1 0 0 3:1 3



2. Holandsko 1 1 0 0 3:2 3



3. Ukrajina 2 1 0 1 4:4 3



4. Sev. Macedónsko 2 0 0 2 2:5 0

Bukurešť 17. júna (TASR) - Ukrajinskí futbalisti získali na EURO 2020 prvé body. Po prehre 2:3 s Holandskom zdolali vo štvrtkovom dueli C-skupiny v Bukurešti tím Severného Macedónska 2:1. Na konte majú tri body, balkánsky debutant na šampionáte nulu. O 21:00 SELČ nastúpili proti sebe v Amsterdame reprezentácie Holandska a Rakúska, ktoré prvé zápasy zvládli za tri body.Ukrajinci odohrajú tretí zápas na turnaji v pondelok 21. júna o 18:00 SELČ v Bukurešti proti Rakúsku, v rovnakom čase v Amsterdame sa uskutoční duel Severné Macedónsko - Holandsko.Úvodné minúty naznačili, ako sa bude zápas vyvíjať. Ukrajinci sa zmocnili lopty, súper sa stiahol do obrannej ulity. Po rohovom kope sa dostal k lopte Malinovskij, napriahol a Dimitrievski ju s námahou vyrazil na roh. V 11. minúte postupoval sám na bránku Jaremčuk, ale namiesto strely zbytočne zvolil prihrávku na spoluhráča a bolo po akcii. Macedónci dali o sebe vedieť v 16. minúte, Elmas mal na zadnej žrdi vychýlenú mušku. Inak Ukrajinci na ihrisku jasne dominovali a v 29. minúte otvorili skóre. Jarmolenko po rohu na zadnej žrdi napriek postaveniu v ťažkom uhle dokázal rozvlniť sieť - 1:0. Zakrátko si za obranu Severného Macedónska zabehol Jaremčuk a zoči-voči Dimitrievskemu zdvojnásobil náskok favorita. V 39. minúte znížil Pandev, ale gól pre tesný ofsajd neplatil. Na opačnej strane mohlo byť 3:0, Karavajevovu zrazenú strelu však Dimitrievski pred čiarou reflexívne skrotil.Do druhého polčasu vstúpili Severní Macedónci s dvoma zmenami v zostave a herne ožili. V 57. minúte Karavajev fauloval v šestnástke Pandeva a Alioski z nariadenej jedenástky na dvakrát prekonal Buščana - 2:1. Už predtým sa v šanci ocitol Ademi, ktorému ukrajinský brankár prekazil radosť. Severní Macedónci vycítili, že s favoritom sa dá hrať a po prestávke prebrali iniciatívu. Trajkovski z diaľky natiahol Buščana, pokus Bardhiho letel tesne nad. V 74. minúte mal rozhodnutie na kopačke striedajúci Cygankov, ale vo vyloženej pozícii trestuhodne nedal. V 84. minúte kopali aj Ukrajinci jedenástku po tom, ako VAR odhalil ruku Avramovského v pokutovom území, no Malinovského vychytal Dimitrievski. V závere už zúfala snaha nováčika k vyrovnaniu neviedla, hoci sa Trajkovski ešte dvakrát dostal do zakončenia.