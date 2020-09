Zápas Slovenska s Írskom by sa mal konať napriek opatreniam

SR na Írov už s Hamšíkom, no bez Dúbravku a Hancka

nominácia SR na semifinále play off EURO 2020 s Írskom (8. októbra, NFŠ, 20.45) a zápasy Ligy národov v Škótsku (11. októbra, Glasgow, 20.45 SELČ) a s Izraelom (14. októbra, Trnava, 20.45):



brankári: Marek Rodák (FC Fulham), Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava), Dušan Kuciak (Lechia Gdaňsk)

obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Martin Koscelník (Slovan Liberec), Milan Škriniar (Inter Miláno), Martin Valjent (RCD Mallorca), Norbert Gyömbér (Perugia Calcio), Denis Vavro (Lazio Rím), Róbert Mazáň (FK Mladá Boleslav), Lukáš Pauschek (ŠK Slovan Bratislava)

stredopoliari: Marek Hamšík (PFC Ta-lien), Ján Greguš (Minnesota United), Albert Rusnák ml. (Real Salt Lake), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Juraj Kucka (Parma Calcio), Ondrej Duda (1. FC Kolín), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Lukáš Haraslín (US Sassuolo), Jaroslav Mihalík (Lechia Gdaňsk), Róbert Mak (Ferencváros Budapešť)

útočníci: Róbert Boženík (Feyenoord Rotterdam), Michal Ďuriš (Omonia Nikózia), Ivan Schranz (FK Jablonec)



náhradníci:

brankári: Adam Jakubech (KV Kotrijk), Dominik Holec (Sparta Praha)

hráči: Dominik Kružliak (FC 1904 DAC Dunajská streda), Branislav Niňaj (Fortuna Sittard), Jakub Holúbek (Piast Gliwice), Jakub Považanec (FK Jablonec), Erik Sabo (Fatih Karagümrük), Miroslav Káčer (Viktoria Plzeň), Jakub Hromada (Slovan Liberec), Nikolas Špalek (Brescia Calcio), Erik Jirka (CD Mirandes), Pavol Šafranko (Sepsi OSK), Samuel Mráz (Zaglebie Lubin), Adam Zreľák (1. FC Norimberg)

Bratislava 29. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia pravdepodobne nastúpi na budúci týždeň v semifinále baráže EURO 2020 proti Írsku. Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik verí, že zväz ako organizátor dokáže zabezpečiť testy na koronavírus všetkých účastníkov zápasu nie staršie ako 12 hodín. Duel je na programe 8. októbra v Bratislave.Od 1. októbra sa nebudú môcť konať na Slovensku žiadne hromadné podujatia vrátane športových. Výnimku dostanú akcie, pri ktorých organizátor dokáže zabezpečiť negatívne testy na koronavírus všetkých účastníkov nie staršie ako 12 hodín. Po svojom pondelkovom zasadnutí o tom informoval ústredný krízový štáb, návrh ešte podlieha definitívnemu schváleniu. "" povedal počas utorkovej tlačovej konferencie Kováčik.Šéf SFZ zároveň skritizoval vládu SR za necitlivý prístup a pokúsi sa obmedzenia zvrátiť: "Slovenská futbalová reprezentácia môže počítať v domácom semifinále baráže ME 2020 s Írskom už aj s kapitánom Marekom Hamšíkom a legionármi z MLS Jánom Gregušom a Albertom Rusnákom. Tréner Pavel Hapal v utorok oznámil 26-člennú nomináciu aj na októbrové zápasy v Lige národov v Škótsku a doma s Izraelom, chýbajú v nej zo zdravotných dôvodov brankár Martin Dúbravka aj obranca Dávid Hancko.Slováci odohrajú semifinále play off s Írmi 8. októbra na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne. V prípade postupu do finále nastúpia 12. novembra na pôde víťaza duelu Bosna a Hercegovina - Severné Írsko.V Lige národov už Slovensko v septembri odohralo prvé dva zápasy, na bratislavskom Tehelnom poli prehralo s rivalom z ČR 1:3, resp. v Izraeli remizovalo 1:1.