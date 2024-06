Anglicko hralo so Slovinskom 0:0, postúpilo ako víťaz céčka

C-skupina, 3. kolo:



Anglicko - Slovinsko 0:0



ŽK: Tripper, Guehi, Foden - Janža, Bijol. Rozhodcovia: Turpin - Danos, Pages (všetci Fr.).



Anglicko: Pickford - Walker, Guehi, Stones, Trippier (84. Alexander-Arnold) - Gallagher (46. Mainoo), Bellingham, Rice - Saka (71. Palmer), Kane, Foden (89. Gordon)



Slovinsko: Oblak - Karničnik, Drkušič, Bijol, Janža 90.+1 Balkovec) - Stojanovič, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar (86. Gorenc Stankovič) - Šporar (86. Celar), Šeško (75. Iličič)



tabuľka C-skupiny:



1. Anglicko 3 1 2 0 2:1 5*



2. Dánsko 3 0 3 0 2:2 3*



3. Slovinsko 3 0 3 0 2:2 3*



4. Srbsko 3 0 2 1 1:2 2



*-postup do osemfinále

Kolín nad Rýnom 25. júna (TASR) - Anglickí futbalisti postúpili do osemfinále ME ako víťazi C-skupiny. Stačila im k tomu aj bezgólová remíza so Slovinskom v záverečnom skupinovom dueli v Kolíne nad Rýnom. Slovinci sa do osemfinále prebojovali z tretej priečky tabuľky, vo vyraďovačke si zahrajú prvýkrát na významnom podujatí. Tento výsledok zároveň znamenal, že sa so šampionátom lúčia Chorváti, ktorí už nemôžu s dvoma bodmi postúpiť z tretej priečky B-skupiny. V tabuľke tretích tímov už nemôžu skončiť lepšie ako na piatom mieste.Angličania mali už pred zápasom istý postup. V boji o štvrťfinále sa stretnú s jedným z mužstiev z tretích miest, na meno súpera si ešte musia počkať. Slovinci nazbierali tri body za remízy, rovnako ako druhé Dánsko. Pri remíze vo vzájomnom zápase (1:1), rovnakom skóre (2:2), rovnakej bilancii v disciplinárnom hodnotení (obaja -6) rozhodlo v prospech severanov lepšie postavenie v poradí kvalifikácie ME 2024 (Dánsko 9., Slovinsko 15.).Angličania nastúpili v porovnaní s predošlým zápasom s Dánskom (1:1) s jednou zmenou v zostave, keď Gallagher dostal na poste defenzívneho stredopoliara šancu namiesto Alexandera-Arnolda. Tréner Slovinska Matjaž Kek zostal verný rovnakej základnej jedenástke, aká nastúpila proti Dánsku (1:1) a Srbsku (1:1). Nechýbal v nej bývalý kanonier Slovana Šporar a ani ďalší útočník Šeško, ktorý sa stihol zotaviť po drobnom svalovom zranení. Práve Šeško ako prvý v zápase upútal pozornosť - v 5. minúte sa dostal k hlavičke v pokutovom území, chýbala jej však intenzita. Angličania začali, podobne ako v predchádzajúcich zápasoch, bezducho. Až v 20. minúte naznačili svoj ofenzívny potenciál, keď predviedli strojovú kombináciu, no gól Saku neplatil pre ofsajdové postavenie Fodena. Albión sa snažil tlačiť dopredu, proti dobre sformovanej obrane súpera sa nevedel presadiť. V 35. minúte Oblak bez problémov zneškodnil strelu Fodena z priameho kopu, o šesť minút neskôr Kane na zadnej žrdi tesne nedosiahol na center Trippiera. Hre Angličanov chýbal pohyb, ponuková činnosť a najmä myšlienka, za prvopolčasový výkon si vyslúžili piskot z tribún.Druhé dejstvo začali aktívnejšie a zatlačili súpera. Finálna fáza však nebola podľa predstáv. V 58. minúte nápor favorita vygradoval neprehľadnou situáciou, ktorú zakončil Saka nožničkami, trafil len hlavu Šporara, ktorý sa zrútil k zemi. Z hrozivého stretu vyviazol bez zranenia. Slovinci sa spoliehali už len na brejky, v 68. minúte zastavil Guehi unikajúceho Šporara len za cenu žltej karty. Hru Anglicka veľmi neoživili ani striedania, ich snaha stále narážala na organizovanú defenzívu súpera, ktorému bezgólový stav vyhovoval. V nadstavenom čase Kane vyzval na zakončenie Palmera, Oblak však jeho pokus zlikvidoval a tak sa skóre už nezmenilo. Remíza zaistila okrem Anglicka postup aj Slovincom.