Belgicko získalo bod s Ukrajinou a ide ďalej

E-skupina, 3. kolo:



Ukrajina - Belgicko 0:0



Rozhodcovia: Taylor – Beswick, Nunn (všetci Ang.), ŽK: Dovbyk - Faes



Ukrajina: Trubin – Tymčyk, Zabarnyj, Svatok (81. Jarmolenko), Matvijenko, Mykolenko (58. Zinčenko) – Šaparenko (70. Vanat), Bražko (70. Stepanenko), Sudakov – Jaremčuk (70. Malinovskyj), Dovbyk



Belgicko: Casteels – Vertonghen, Faes, Theate, Castagne – De Bruyne, Onana, Tielemans (62. Mangala) – Doku (77. Bakayoko), Lukaku (90. Openda), Trossard (62. Carrasco)

tabuľka E-skupiny:



1. Rumunsko 3 1 1 1 4:3 4 *



2. Belgicko 3 1 1 1 2:1 4 *



3. SLOVENSKO 3 1 1 1 3:3 4 *



4. Ukrajina 3 1 1 1 2:4 4



* postup do osemfinále





Stuttgart 26. júna (TASR) - Futbalisti Belgicka postúpili do osemfinále ME v Nemecku z druhej priečky E-skupiny. Rozhodla o tom ich stredajšia bezgólová remíza s Ukrajinou, vďaka ktorej Belgičania nazbierali štyri body. Rovnaký počet dosiahli aj Rumuni, Slováci a Ukrajinci, o poradí v tabuľke rozhodlo konečné skóre. Belgičania sa v osemfinále predstavia 1. júla od 18.00 proti Francúzsku, druhému tímu skupiny D.Ukrajinci začali dobre a po chybe Belgičanov po prvý raz pohrozili. Mykolenko sa dostal k lopte na ľavom krídle, ale jeho center skončil iba v rukaviciach Casteelsa. Potom ukázali ofenzívnu silu aj Belgičania vytvorili si prvú väčšiu šancu. De Bruyne poslal skvelú prihrávku Lukakuovi, ale útočník nedokázal zakončiť dobre. V úvodnom dejstve boli Ukrajinci aktívnejší na polovici súpera, potrebovali zvíťaziť a tomu zodpovedalo aj dianie na trávniku. V 32. minúte však mal dobrú možnosť na gól De Bruyne, no kapitán Belgicka trafil z priameho kopu len bočnú sieť. Na opačnej strane sa za obranu dostal Jaremčuk, ale namiesto strely ešte zbytočne hľadal niekoho zo spoluhráčov.Po zmene strán sa najskôr snažili prekonať obranu súpera Belgičania, ale kolmica De Bruynea nenašla cieľ. Kapitán Belgicka diktoval hru svojho tímu, bol aktívny a hľadal recept na prekonanie obrany. Naopak Ukrajine chýbala v ofenzíve myšlienka napriek veľkej snahe, čo sa tréner Rebrov snažil zmeniť v 70. minúte. Na ihrisko poslal trojicu Vanat, Stepanenko a Malinovskyj. Už o štyri minúty neskôr sa Dovbyk ocitol úplne sám pred bránou, ale do jeho strely sa položil Faes a zblokoval ju. Prekvapiť obranu sa v 83. minúte pokúsil Malinovskyj, keď priamo z rohu zakrútil loptu na bránu, ale brankár Casteels ju vytiahol ešte pred čiarou. Celú situáciu ešte musel preskúmať VAR. Záverečná snaha Ukrajincov už zmenu výsledku nepriniesla.