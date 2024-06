Dáni postúpili z druhého miesta C-skupiny

C-skupina, 3. kolo:



Dánsko - Srbsko 0:0



ŽK: Wind, Hjulmand - Milenkovič, Mitrovič. Rozhodcovia: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.)



Dánsko: Schmeichel - Andersen, Christensen, Vestergaard - Bah (77. Kristiansen), Hjulmand (77. Delaney), Höjbjerg, Mähle - Eriksen (88. Poulsen) - Höjlund (59. Dolberg), Wind (46. Skov Olsen)



Srbsko: Rajkovič - Veljkovič, Milenkovič, Pavlovič - Mijailovič (73. Mladenovič), Ilič (67. Vlahovič), Gudelj (46. Jovič), Živkovič - Samardžič (46. Tadič), Mitrovič, Lukič



tabuľka C-skupiny:



1. Anglicko 3 1 2 0 2:1 5*



2. Dánsko 3 0 3 0 2:2 3*



3. Slovinsko 3 0 3 0 2:2 3*



4. Srbsko 3 0 2 1 1:2 2



*-postup do osemfinále



Mníchov 25. júna (TASR) - Futbalisti Dánska postúpili do osemfinále ME v Nemecku z druhej priečky C-skupiny. Rozhodla o tom ich utorňajšia bezgólová remíza so Srbskom, vďaka ktorej Dáni nazbierali tri body. V prospech Dánov, ktorí obsadili druhé miesto v tabuľke pred Slovinskom, rozhodlo pomocné kritérium. Severanov čaká v osemfinále zápas s domácim Nemeckom.Dáni nastúpili v porovnaní s predošlým duelom s Anglickom (1:1) s jednou zmenou v zostave. Do základu sa nezmestil Kristiansen, ktorého na ihrisku nahradil Bah. Na opačnej strane urobil tréner Stojkovič oproti stretnutiu so Slovinskom (1:1) viacero zmien, keď namiesto Vlahoviča poslal do hry Samardžiča a v základnej zostave nefigurovali ani Tadič či Mladenovič. V úvodných minútach bolo na oboch stranách cítiť dôležitosť zápasu. Dominovali najmä pozorné defenzívy, pričom oba tímy sa sťahovali do hlbšieho bloku. Prvú väčšiu príležitosť priniesla 15. minúta a ujať vedenia sa mohli Dáni. Po centri Mähleho sa dostal do hlavičkového zakončenia Bah, ale v páde mieril mimo Rajkovičovu bránu. Dánsky obranca ešte signalizoval faul, no minimálny kontakt nestačil na to, aby rozhodca Letexier odpískal penaltu. Následne prišli dva momenty Eriksena, keď najskôr pálil bez prípravy a poriadne natiahol Rajkoviča. O dve minúty neskôr sa zdalo, že Eriksen srbského brankára nachytal priamo z rohu, no lopta počas letu celým objemom opustila hraciu plochu.Srbi sa snažili po zmene strán oživiť svoju statickú hru príchodom Tadiča a Joviča. Druhý menovaný predviedol v 53. minúte nábeh za obranu a po jeho zakončení si zrazil loptu do vlastnej brány Andersen. Čiarový rozhodca však odmával Jovičovi ofsajdové postavenie, čo potvrdil aj systém VAR. Srbi potrebovali na postup bodovať naplno a ofenzívu posilnil v 67. minúte aj striedajúci útočník Vlahovič, hráč s najvyššou trhovou hodnotou v kádri Srbska. Gólový efekt to neprinieslo a Srbi sa s turnajom rozlúčili.