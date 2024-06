Francúzi remizovali s Poľskom a v déčku skončili druhí

D-skupina, 3. kolo:



Francúzsko - Poľsko 1:1 (0:0)



Góly: 56. Mbappe (z 11 m) - 79. Lewandowski (z 11 m). ŽK: Rabiot - Zalewski, Dawidowicz, Swiderski. Rozhodcovia: Guida - Meli, Peretti (všetci Tal.).



Francúzsko: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez - Tchouameni (81. Fofana), Kante (61. Griezmann), Rabiot (61. Camavinga) - Dembele (86. Kolo Muani), Mbappe, Barcola (61. Giroud)



Poľsko: Skorupski - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Frankowski, Moder, Zielinski, Zalewski (68. Skoras) - Szymanski (68. Swiderski), Lewandowski, Urbanski





Didier Deschamps, tréner Francúzska: "Dosiahli sme náš prvý cieľ, aj keď sme nezískali prvé miesto, o ktoré sme sa usilovali. Začína sa však nová súťaž a musíme si vážiť, že sme dokázali postúpiť. Vôbec nie som sklamaný, brankár Skorupski bol výborný, predviedol veľa zákrokov a my sme nedokázali využiť naše šance."



Michal Probierz, tréner Poľska: "Chcel by som v prvom rade poďakovať fanúšikom, ktorí prišli aj napriek tomu, že už sme nemohli postúpiť. Bojovali sme až do konca a mali sme niekoľko naozaj dobrých momentov. Chcem, aby sme takto hrali. Hráčom ďakujem za ich nasadenie, je škoda, že musíme odísť. Odohrali sme veľmi dobrý zápas, predviedli sme výborné predstavenie napriek tomu, že bolo veľmi horúco a sotva sa dalo dýchať."



Lukasz Skorupski, brankár Poľska a najlepší hráč zápasu: "Vždy chcem byť pripravený. Napriek tomu, že som v reprezentácii dlhé roky, nedostal som veľa príležitostí. Myslím si, že som ukázal, že keď Szczesny ukončí kariéru, som pripravený byť jednotka. Pred dvoma dňami som sa dozvedel, že budem chytať a myslím si, že som trénerovi splatil dôveru."

tabuľka D-skupiny:



1. Rakúsko 3 2 0 1 6:4 6*



2. Francúzsko 3 1 2 0 2:1 5*



3. Holandsko 3 1 1 1 4:4 4*



4. Poľsko 3 0 1 2 3:6 1



Dortmund 25. júna (TASR) - Futbalisti Francúzska prekvapivo remizovali vo svojom záverečnom stretnutí v D-skupine ME s Poľskom 1:1.postúpili do osemfinále z druhého miesta tabuľky, keďže víťazmisa stali Rakúšania, ktorí zdolali Holandsko (3:2). Francúzi v boji o štvrťfinále vyzvú druhý tím "slovenskej" E-skupiny.Do zostavysa vrátil kapitán Kylian Mbappe, ktorý v 56. minúte poslal svoj tím do vedenia z pokutového kopu. Dvadsaťpäťročný útočník vynechal pre zlomeninu nosa duel s Holandskom (0:0). Proti Poliakom nastúpil s ochrannou maskou na tvári. Deľbu bodov zariadil v 79. minúte takisto gólom z penalty Robert Lewandowski. Poľský kapitán sa presadil už na štvrtom kontinentálnom šampionáte za sebou. Po chorvátskom stredopoliarovi Lukovi Modričovi a hviezdnom Portugalčanovi Cristianovi Ronaldovi (päťkrát) sa stal len tretím hráčom, ktorému sa to podarilo.Francúzi si musia počkať na vývoj E-skupiny, v ktorej je situácia zamotaná. Všetky štyri tímy majú rovnaký počet bodov (3). Slováci sa stretnú v stredu vo Frankfurte s Rumunskom (18.00 h), Belgičania si v rovnakom čase v Stuttgarte zmerajú sily s Ukrajinou.Okrem návratu Mbappeho dal tréner Didier Deschamps premiérovo na turnaji šancu Barcolovi, ktorého nasadil na ľavé krídlo. Prvýkrát v základe nastúpil na opačnej strane kanonier Lewandowski. Otvárací gól mal na kopačke v 11. minúte Hernandez, ktorý si nabehol na spätnú prihrávku Dembeleho, ale Skorupski si postrážil prízemnú strelu na prvú žrď. Poliaci však v úvodnej štvrťhodine skúšali hroziť z protiútokov a tlačili sa do zakončenia. Do vedenia ich mohol poslať po rohovom kope Urbanski, ale volej od zeme mieril priamo do rúk Maignana. Francúzi ťahali takmer všetky svoje útoky po pravom krídle cez Dembeleho, ktorý mohol skórovať v 20. minúte, ale Skorupski dobre zmenšil strelecký uhol. Po polhodine hry mal prvú veľkú šancu na turnaji Lewandowski, jeho hlavičkový pokus sa však obtrel o nohu brániaceho Salibu a lopta tesne minula bránu Francúzov. Favorit duelu trpel na slabú efektivitu a po piatich polčasoch mal na konte iba jeden strelený gól, pričom víťazný presný zásah do siete Rakúska mal prívlastok vlastný.Krátko po zmene strán mal prvý gól na turnaji na kopačke Mbappe, ale jehospoza šestnástky vyrazil Skorupski. Francúzsky kapitán sa však dočkal v 56. minúte. Do pokutového územia v rýchlosti vbehol Dembele, ktorého poslal k zemi Kiwior a Mbappe poslal z penalty svoj tím do vedenia. Jedenástka sa však kopala aj na opačnej strane a hneď dvakrát v priebehu pár sekúnd. Po faule na striedajúceho Swiderskeho si postavil loptu na biely bod Lewandowski, no jeho pokus zlikvidoval Maignan. Francúzsky brankár však opustil bránkovú čiaru skôr a penalta sa opakovala. Lewandowski si súboj s Maignanom zopakoval, loptu poslal do rovnakej strany, ale tentoraz mieril milimetrovo presne k žrdi. Víťazstvo mohol v 85. minúte strhnúť na stranu Francúzov Giroud, ale obetavým blokom sa blysol obranca Bednarek.